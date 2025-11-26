Una charla para concienciar sobre las relaciones respetuosas entre jóvenes

El jueves, día 27 de noviembre, el Centro de Información Juvenil (CIJ) de Torrent acogerá una charla titulada ‘Una buena relación: la relación sin violencia y respetuosa’, destinada a jóvenes de entre 14 y 17 años en la que se abordarán aspectos fundamentales como el establecimiento de límites en las relaciones, la comunicación como factor para el entendimiento y la resolución de conflictos, y el respeto como valor indispensable para el éxito de cualquier relación afectiva.

En esta sesión, que tendrá una duración aproximada de noventa minutos, se empleará la técnica de simulación o dramatización conocida como rol playing, en la que los jóvenes participantes asumirán un papel para interpretar diferentes situaciones con el fin de resolver un problema, y a su vez aprender habilidades y estrategias de solución de conflictos.

Además, la sesión también abordará el respeto en las relaciones interpersonales a través del análisis de la música urbana actual, pues esta influye en cinco aspectos fundamentales: a nivel emocional, en lo social, en el área cognitiva, en el aspecto conductual y en el desarrollo personal de los que la escuchan. Esta cuestión resulta fundamental ya que algunos géneros musicales emplean expresiones, palabras y circunstancias violentas que, llegando a pasar desapercibidos, constituyen un fuerte instrumento educativo para muchos adolescentes, llegando a normalizar conductas inapropiadas.

Por último, la charla también abordará el tema de la pornografía y la influencia negativa y perjudicial que conlleva su consumo a nivel psicológico, social, cultural y relacional. “Desde la Concejalía de Juventud queremos ofrecer a nuestros jóvenes herramientas reales para construir relaciones sanas y respetuosas, y para ello es fundamental crear espacios educativos libres de ideologías, donde prime la calidad del mensaje y el bienestar de quienes participan”, explica el concejal del área, Santiago Calatayud. “Esta charla busca precisamente eso: un entorno seguro y útil en el que nuestros jóvenes puedan aprender a comunicarse mejor, a establecer límites y a aprender maneras sanas de relacionarse. Nuestro compromiso es acompañarlos y ayudarlos a crecer con criterio propio y con valores que fortalezcan sus relaciones personales”, concluye Santiago Calatayud,

Por su parte, la psicóloga profesional encargada de impartir esta charla, Teresa Ballester, cuenta con una sólida formación académica: graduada en la Universidad Católica de Valencia y con honores en la Universidad de Berlín y que, además, posee un Máster en Psicología General Sanitaria y un Máster en Psicología Social.