La comedia ‘Perfectos desconocidos’ gana la XVIII Mostra de Teatre Amateur de Benetússer

Un año más el teatro amateur brilló en la gala de clausura de la XVIII Mostra de Benetússer organizada por el Grup de Teatre Els Escalons con el patrocinio del área de Cultura del ayuntamiento de la localidad. El certamen, que se inició el pasado 11 de octubre, ha contado con la participación de compañías teatrales de Alicante, Lliria, Bétera y Utiel que representaron sus espectáculos cada sábado por la tarde en el Centre Cultural El Molí. A la gala de entrega de galardones celebrada el pasado sábado asistió la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz Portero, acompañada de otros miembros de la corporación municipal y de amantes del teatro que no quisieron faltar a la cita que cada año convierte a Benetússer en referente del talento escénico.

El acto de clausura se inició con el drama fuera de concurso ‘Una nochebuena violenta en Alabama’ del grupo local organizador de la mostra y dirigida por Enrique J. Tébar. A continuación, en el que fue el momento más emocionante de la tarde, se llevó a cabo la entrega de premios otorgados por el jurado en el que el galardón a la mejor obra, dotado con 1.000 € de premio, fue para la Agrupación Escénica Enrique Rambal de Utiel por ‘Perfectos desconocidos’, una comedia negra sobre la amistad y los secretos que ocultamos.

La misma compañía fue también la ganadora de los premios a mejor actriz que fuepara Raquel Díaz,mejor actor de reparto para José Luis Navarro, mejor actriz de reparto para Lourdes Herrero y mejor escenografía.

Por su parte, la compañía de Bétera Comboi Mediterrani se alzó con el galardón a la mejor dirección por ‘Quí té por de VIRGINIA Woolf?, mientras que la compañía alicantina Maniquí Teatre hizo doblete con el premio a mejor actor, entregado a Daniel Sampedro, y el premio del público por ‘El pollito’.

Como cada año, la mostra se completará con un espectáculo para público familiar que tendrá lugar dentro de la programación navideña el 27 de diciembre a las 19 horas y que este año estará a cargo de la Asociación Cultural Anidea Teatre de Moncada y su espectáculo ‘Aniclown’.