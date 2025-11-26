Compromís per Paterna propone garantizar un sueldo digno en todas las contrataciones municipales

Compromís per Paterna ha presentado una moción al pleno municipal para garantizar que todas las personas trabajadoras vinculadas a contratos financiados con dinero público dispongan de un salario y unas condiciones laborales dignas. La iniciativa, defendida por el concejal Carles Martí, pone el foco en la necesidad de introducir cláusulas salariales obligatorias en todas las licitaciones y contrataciones del consistorio.

Según ha explicado Martí, la desigualdad y la pérdida de poder adquisitivo continúan siendo uno de los principales problemas del municipio. “Cada día le cuesta más a la gente de Paterna llegar a final de mes. Y en un contexto en que aumentan los beneficios empresariales mientras los salarios no crecen al mismo ritmo que el coste de vida, las administraciones tenemos la obligación de reaccionar y dar ejemplo”.

La moción recuerda que, aunque el Ayuntamiento no puede intervenir en los salarios de las empresas que no tienen relación con la administración, sí que puede hacerlo en aquellas que prestan servicios públicos, ejecutan obras municipales o reciben fondos públicos. “No basta con exigir que se cumpla la ley. Tenemos que garantizar que las personas que trabajan en contratos sufragados con dinero público no se limitan a cobrar el mínimo, sino que disfrutan de un salario justo y de unas condiciones laborales dignas”, ha destacado Martí.

Entre las medidas que Compromís propone, se incluye la obligación que las empresas indiquen qué convenio aplicarán y que se abra la puerta a aplicar el más favorable en caso de duda, así como la incorporación de puntos adicionales en las licitaciones para aquellas ofertas que mejoren las condiciones salariales y laborales. Además, se refuerza la transparencia y la publicación de toda la información relativa a los convenios aplicados.

“Si queremos una Paterna más justa, tenemos que empezar por nuestra propia casa. No podemos permitir que en contratos municipales haya trabajos precarios, salarios insuficientes o condiciones injustas. La dignidad laboral tiene que ser una prioridad. La propuesta se aplicaría a todas las contrataciones y licitaciones aprobadas a partir de su entrada en vigor, incluyendo también los trabajos y encomiendas hechos por empresas públicas municipales”.