Cortan una calle en Aldaia por una fuga de gas
Los bomberos están supervisando los trabajos de reparación
La presencia de un camión de Bomberos y de las vallas que impedían el acceso a una de las calles principales de Aldaia ha alertado a los vecinos a primera hora de la mañana de este miércoles. Ante la incertidumbre vecinal, el consistorio de la localidad de l'Horta Sud ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales oficiales informando sobre la presencia de un camión de Bomberos en la calle Mayor.
Según se explicaba en la información ofrecida desde el Ayuntamiento de Aldaia, ha sido una fuga de gas la causante de esta incidencia: "A causa de la rotura de una tubería de gas en la c/Major a la altura de la c/San Juan de Ribera, esta vía permanecerá cortada al tráfico hasta la reparación de esta avería. Los bomberos están supervisando los trabajos", rezaba el comunicado.
A priori, los trabajos no se alargarán mucho en el tiempo y la calle podrá volverse a abrir al tráfico a lo largo del día.
