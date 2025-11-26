A la venta las entradas del Torrent - Real Betis de Copa del Rey

El encuentro correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey, que enfrentará al Torrent CF y al Real Betis Balompié, ya tiene las entradas a la venta. El partido se celebrará el miércoles 3 de diciembre, a las 21:00 horas, en el estadio Ciutat de Valencia, campo del Levante UD, después de que la empresa adjudicataria de la obra de renovación del césped del estadio comunicara al consitorio que no llegaría a tiempo para la cita copera Por tanto, la Copa no volverá contra un primera división físicamente a la capital comarcal 35 años después por motivos técnicos.

Este miércoles, el Torrent CF ha anunciado en su página web que las entradas para el partido ya están a la venta. Así, la entidad taronja detalla que la entrada general tendrá un coste de 30 euros, que se puede adquirir en portales de venta de localidades, mientras que para los socios el coste de 15€, pero solo se podrán comprar en las oficinas de la entidad. Además, pondrá autobús gratuito para sus socios, mientras que para los aficionados en general tendrán un coste un precio simbólico de 5 euros.

También los abonados del Levante UD contarán con un descuento de 5 euros para las entradas de la grada de general, frente a tribuna.

Las entradas del Torrent - Betis, ya a la venta / L-EMV

Malestar en el Torrent CF

El Torrent ya aseguró que el cambio de sede suponía "un golpe especialmente duro para todos. Para el club, para nuestros jugadores, para nuestras familias y sobre todo, para una afición que llevaba años soñando con vivir un partido así en su propio estadio. Un encuentro histórico, el más importante en los 104 años de vida del Torrent CF, que merecía jugarse en nuestra casa y ante nuestro pueblo".

También el presidente, Víctor Ventosa, se mostró crítico con la gestión municipal. Así, recordó las obras se iniciaron en noviembre en plena competición y no en verano, circunstancia en la “somos actores secundarios” y aprovecho para afirmar que el Torrent CF “es un proyecto apolítico”, pero “parece que la alcaldesa no se la ha tomado así”. El presidente del club aseveró que “siempre hemos trabajado con la izquierda, la derecha y quien haya gobernado, pero es el momento de alzar la voz y decir que las decisiones que se están tomando no son las correctas, que nosotros como club llevamos años sin percibir las facruras de manteniento del Sant Gregorio, que la vida útil de un cesped son ocho años y este tiene trece, que la verdad tiene un camino, que queremos conciliar y mediar pero si desde la otra parte se pone interés y ayuda".