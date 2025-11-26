Los juzgados de violencia de género de Torrent y Paterna registran más de un millar de delitos en el primer semestre del año

En el Día internacional de eliminación de la violencia de género, la actividad en los juzgados de violencia de la mujer de las dos principales capitales de la comarca, constituyen un buen y fiable indicador de la situación de esta lacra en l'Horta.

Según los datos extraídos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por partidas judiciales, los juzgados de Torrent y Paterna han registrado más de un millar de delitos contra la mujer en el primer semestre del año. En concreto, se han juzgado un total de 1.168 delitos contra la mujer de enero a junio de 2025, los datos que de momento ha podido analizar el CGPJ. Unas cifras, que pese a seguir siendo alarmantes, ya que reflejan que se registraron 13 delitos contra las mujeres al día, en Torrent y y Paterna, son algo menores que las del año pasado en el mismo periodo de tiempo, cuando se abordaron 1.460 delitos en los juzgados de violencia de la mujer de las dos ciudades con mayor población de l'Horta, entre enero y junio de 2024.

Hay que recordar, que precisamente fue a partir de 2024 cuando una comisión mixta integrada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y la Conselleria de Justicia instauraron la comarcalización de juzgados de violencia sobre la mujer, con la creación de hasta 12 juzgados con competencias exclusivas en esta materia, lo que afectó directamente a las ocho partidas judiciales de l'Horta, que vieron como se les trasladaban las competencias en esta materia.

Así, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de València acoge los casos tramitados en los partidos judiciales de Mislata y Quart de Poblet. El juzgado exclusivo creado en Sueca, acoge los asuntos de violencia de Catarroja, y mientras que Torrent asume los de Picassent, y Paterna, los de Moncada, mientras que Massamagrell ha conseguido mantenerlo.

Esto impide que las cifras aportadas puedan ser objeto comparativo con las de años anteriores a 2024. Sin embargo, sí se pueden compararlos de 2024 y 2025, lo que aporta un dato relevante, que es el descenso de delitos en Paterna, pasando de 778 en el primer semestre de 2024 a 482 en 2025. En Torrent, sin embargo, se mantienen las cifras, y apenas se han registrado cuatro delitos más contra la mujer este año, con 686.

Tipificación de delitos

Otro de los datos que aporta en análisis del Observatorio de la mujer del CGPJ es la tipificación de delitos. Más de la mitad, corresponden a amenazas y vejaciones de carácter leve, tipificados en el artículo 153 del Código Penal. En Torrent 386 de los 686 registrados, corresponden a este tipo de delitos, que conllevan una pena de entre seis meses y un año de prisión, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y privación del derecho a tenencia y porte de armas de 1 a 3 años. Las penas se agravan en su mitad superior si el delito se comete en presencia de menores, con armas, en el domicilio común o de la víctima, o quebrantando una orden de alejamiento. Sin embargo, en Paterna, son más los casos tipificados en el artículo 173, en concreto 205 de los 482, frente a loas 121 tipificados como leves. En este caso, el artículo 173 tiene en cuenta la habitualidad, es decir, la comisión de amenazas y vejaciones, aunque sean leves, pero de forma reiterada en el tiempo. Esta reincidencia conlleva penas de seis meses a tres años, además de una posible inhabilitación de uno a cinco años para la patria potestad o tutela en caso de tener hijos, según corresponda. El juzgado de violencia de la mujer de Paterna, a diferencia también del de Torrent, ha registrado en el segundo trimestre de 2025, 40 delitos tipificados en el artículo 148, para casos de violencia contra la mujer graves, que implica el uso de armas y condenadas con penas de prisión de entre 2 a 5 años.

Otro dato a tener en cuenta son los quebrantamientos de penas, en el caso de Torrent, un centenar en 2025, frente a 64 en Paterna. En cuanto al quebrantamiento de medidas de protección u órdenes de alejamiento, se han registrado 77 en Torrent frente a 41 en Paterna. Ambas llevan implícitas prisión de seis meses a un año si se incumplen.