La Mancomunitat l’Horta Nord celebra la 1a Fira Turística en la Pobla de Farnals

La Pobla de Farnals acollirà este 29 de novembre una jornada dedicada a la promoció turística dels municipis mancomunats

Playa de la Pobla de Farnals.

Playa de la Pobla de Farnals. / GVA

Redacción Levante-EMV

La Mancomunitat l’Horta Nord celebrarà este dissabte, 29 de novembre, la seua 1a Fira Turística, un esdeveniment pensat per a donar visibilitat als atractius turístics, culturals i gastronòmics dels municipis que en formen part i per a reforçar la identitat comarcal a través d’una oferta conjunta i participativa.

La fira tindrà lloc de 10:00 a 18:00 hores en la Plaça Corts Valencianes de la Pobla de Farnals, que es convertirà en un espai obert al públic per a descobrir la diversitat que caracteritza l’Horta Nord.

L’esdeveniment comptarà amb diferents carpes, i cada localitat disposarà d’un estand propi des del qual podrà mostrar la seua oferta turística, cultural o gastronòmica, amb propostes que reflectisquen la seua essència: demostracions de cuina, exhibicions tradicionals, activitats participatives o qualsevol mostra que done a conéixer el millor del municipi.

Cartel Fira de la Mancomunitat Turisme de l'Horta Nord.

Cartel Fira de la Mancomunitat Turisme de l'Horta Nord. / MHN

La fira obrirà les portes a les 10:00 h, mentre que a les 12:00 h tindrà lloc la benvinguda institucional, amb la participació de representants de la Mancomunitat i dels ajuntaments integrats. Durant tota la jornada, els assistents podran gaudir de tallers i activitats per a tots els públics, pensats per a dinamitzar l’espai i fomentar la participació ciutadana.

El vocal de turisme de la Mancomunitat l’Horta Nord, Paco Gómez, ha destacat la importància d’esta primera edició: “Esta fira naix amb la voluntat de convertir-se en un espai de trobada entre municipis i ciutadania. Volem mostrar que la nostra comarca té una oferta rica, diversa i molt pròxima, i que la col·laboració entre pobles és fonamental per a continuar impulsant-la”.

Per la seua banda, el president de la Mancomunitat l’Horta Nord, Fran López, ha subratllat el valor de la feina conjunta: “Hem treballat colze a colze per a fer realitat esta fira. Cada municipi aporta la seua singularitat, i junts projectem una imatge forta de comarca cohesionada, amable i amb un patrimoni cultural i gastronòmic que mereix ser conegut”.

Amb esta iniciativa, la Mancomunitat reafirma el seu compromís amb el desenvolupament social i econòmic del territori, i amb el foment d’un model de turisme basat en la qualitat, la identitat i la col·laboració municipal per un turisme de proximitat i sostenible.

