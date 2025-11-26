El PP de Rafelbunyol logra apoyo unánime para mejorar la accesibilidad al registro del ayuntamiento

El PP de Rafelbunyol ha logrado el voto favorable de todos los grupos políticos a una iniciativa para mejorar la accesibilidad al registro del ayuntamiento. La moción aprobada este lunes incluye que “se modifique el mostrador actual para incluir al menos un tramo accesible, con altura y profundidad estándar para personas usuarias de sillas de ruedas, conforme a la normativa”, ha detallado la portavoz popular Asun García Botet.

Además, ha esgrimido, “actualmente al acceder al edificio, situado en el lateral izquierdo del vestíbulo, se encuentra el mostrador de atención, construido de obra y con una altura elevada que dificulta seriamente la comunicación y la gestión documental de personas en silla de ruedas o con movilidad reducida”. “Es inadmisible que siga existiendo esa barrera arquitectónica y muy triste que después de tantos años de gobierno de izquierdas, desde el 2015, no se haya prestado más atención a éste colectivo vulnerable”, ha lamentado García Botet.

No obstante, la portavoz del PP ha asegurado que esta iniciativa siempre ha buscado ser constructiva: “Nuestra proposición no busca señalar deficiencias, sino proponer mejoras y necesarias para garantizar los derechos de todos los vecinos y vecinas de Rafelbunyol, reforzar el compromiso municipal con la accesibilidad y adecuar nuestras instalaciones al marco legal”.

La portavoz del PP de Rafelbunyol, Asun García Botet. / PP

Igualmente, ha destacado, “la movilidad reducida es uno de los principales problemas de la tercera edad y, por ello, es esencial que el ayuntamiento sea accesible, para facilitar la vida de los mayores, contribuyendo a crear una sociedad más inclusiva”.

Por eso, ha argumentado, “nos alegra enormemente que nuestra iniciativa haya sido aprobada con la unanimidad de todos los grupos políticos, es muy importante para nosotros, ya que nuestro grupo municipal está especialmente sensibilizado con las personas con movilidad reducida”.

Moción por los autónomos

Por otra parte, en este pleno ordinario de noviembre se ha debatido una propuesta del PP en defensa de los trabajadores autónomos, que ha respaldado Vox, mientras que PSPV y Compromís han votado en contra. “Esta también era una moción importante para nuestro grupo porque la consideramos necesaria, los trabajadores autónomos son un motor fundamental de nuestra economía que, más que nunca, necesitan todo el apoyo de las administraciones para poder generar riqueza y empleo”, ha subrayado García Botet.