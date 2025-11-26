Torrent amplía y moderniza la Biblioteca Metro

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la Concejalía de Cultura, ha habilitado 12 nuevos puestos de estudio en la Biblioteca Metro, un refuerzo muy esperado por los estudiantes y usuarios habituales, que coincide con la próxima ampliación del horario especial nocturno de cara al periodo de exámenes universitarios y pruebas oficiales.

Los nuevos espacios, equipados con paneles de privacidad, iluminación natural, al estar situados junto a los ventanales, disfrutan de luz natural durante buena parte del día, favoreciendo la concentración y reduciendo la fatiga visual y equipados con mobiliario ergonómico. Además, se han colocado bases de enchufes de fácil acceso, lo que permite a los usuarios trabajar con ordenadores portátiles y dispositivos electrónicos sin limitaciones. Todo ello para ofrecer a los usuarios un entorno más cómodo, silencioso y adecuado para la concentración.

Con esta ampliación, la Biblioteca Metro cuenta ahora con 12 nuevos puestos individuales de estudio, que se suman a los 120 asientos de uso general y a los 24 puestos disponibles en las salas específicas de estudio, creando un entorno amplio, cómodo y completamente adaptado a las necesidades de concentración y estudio de los estudiantes.

Horario especial

El horario especial de estudio comenzará el 9 de diciembre y permanecerá activo hasta el 30 de enero, con apertura de 8:00 a 1:00 de la madrugada, incluidos sábados y domingos. Permanecerán cerradas únicamente las fechas festivas nacionales: 6, 8 y 25 de diciembre, y 1 y 6 de enero. Para facilitar el acceso a los servicios bibliotecarios, el horario de préstamo y devolución de libros será, a partir del 9 de diciembre, de 8:00 a 20:30 horas. Además, los usuarios disponen de buzones de devolución 24 horas tanto en Biblioteca Metro como en la Casa de la Cultura.

El concejal del Área de Cultura, Aitor Sánchez, ha subrayado la importancia de esta actuación, “la Biblioteca Metro es uno de los espacios más utilizados por estudiantes y opositores, especialmente en estas fechas. Con estos 12 nuevos puestos damos respuesta directa a una demanda creciente y mejoramos notablemente la comodidad y funcionalidad de la sala.” Asimismo, ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por ampliar y modernizar toda la red de bibliotecas municipales, “en Torrent sabemos lo importante que es disponer de espacios adecuados para estudiar y preparar exámenes. Nuestro objetivo es claro: ofrecer a los jóvenes instalaciones modernas, accesibles y con capacidad suficiente para que puedan preparar adecuadamente sus pruebas”.