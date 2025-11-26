Vuelve la esgrima a Benetússer tras la dana

El pasado sábado 22 de noviembre de 2025 el club de esgrima La Robera sala d´Armes abrió la nueva temporada 25-26 de la Liga Horta Sud de esgrima inclusiva, después de la temporada pasada gravemente marcada por la catástrofe de la Dana.

Aún en proceso de recuperación, gracias al apoyo económico de Fundación Horta Sud, del grupo Sociedad de Tasación, de la Fundación Trinidad Alfonso ,Caixabank y la asociación cultural Nous Pobladors Al-Qura la liga vuelve a empezar con el material de esgrima renovado y los nuevos recursos proporcionados por las entidades financieras que nos apoyaron tras el paso de la DANA por nuestro territorio

La competición fue en el Centro Cultural El Molí de Benetússer, en sus salas polivalentes y en la plaza al aire libre. El Molí es el centro cultural que el ayuntamiento de Benetusser, en su apuesta por el deporte inclusivo, ha cedido a la Robera y donde actualmente entrenan los grupos de esgrima de Benetússer y Alfafar, ya que las instalaciones deportivas y educativas han sido derruidas o están en proceso de restauración.

Esgrima en Benetússer. / S.R.A.

Esta primera competición de la temporada coincide con la fecha del 25N para seguir visibilizando y concienciando sobre las violencias de género que continúan viviendo las mujeres en muchas sociedades. Se compartió un pequeño manifiesto y se levantaron las espadas, como es ya tradición en el club, al grito de “Per la Vida!”

El evento contó con la visita del concejal de deportes Rafa del Rio y otros miembros del gobierno municipal como Rubén Leonis, recibiendo además el apoyo de diferentes concejalías como la de igualdad, policía, deportes y cultura.

Más de 50 niños y niñas

Esta competición reunió alrededor de 50 niños, niñas y adolescentes de toda la comarca y se llegaron a reunir durante la mañana más de 100 personas, entre familiares y amigos. Se organizó con la colaboración del club de esgrima Lxs Duelistas de Paiporta y el Club de pentatlón moderno Les Pirates d´Alfafar, club de esgrima Agora Valencia, Abdifu Benetusser, Ampa Ceip Orba, Ceip Orba de Alfafar, contando además con la presencia de una tiradora excepcional, Begoña Garrido, medallista internacional, que cuenta con más de 500 medallas de carácter nacional e internacional en su palmarés.

Begoña Garrido es una deportista que a lo largo de su carrera ha competido en diferentes deportes como atletismo, en todas las pruebas de este deporte, obteniendo medallas de relevancia, así como en esgrima paralímpica, dos veces seleccionada como esgrimista para las paraolimpiadas. Begoña ha fichado este año por la Robera, entrenando con la maestra Laura Pérez Aguado, un gran dúo del que se esperan grandes resultados deportivos para las próximas temporadas.

Benetússer lleno de jóvenes tiradores. / S.R.A.

Además de la esgrima, en la competición se celebró la prueba de LaserRun de pentatlón moderno, es una prueba combinada de carrera y tiro con pistola laser, que tuvo lugar en el paseo del Calvario y tuvo como protagonistas a lxs más pequeñxs de la competición. La competición conto con el apoyo de la federación española de Pentatlon moderno.

También se disputaron asaltos de gran calidad en silla de ruedas, por personas con discapacidad y sin ella, mostrando así los valores y la técnica de la esgrima inclusiva. Participaron personas con diferentes diversidades, pues el club la Robera es el club de esgrima con más personas con discapacidad a nivel nacional. Se disfrutó de una agradable jornada llena de ilusión, buenas prácticas de esgrima y mucho talento en las pistas.