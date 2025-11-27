Abre el nuevo mercado de Sant Gregori de Torrent

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha visitado esta mañana la finalización de las obras de renovación y modernización del Mercado Sant Gregori, un espacio emblemático del barrio del Ensanche, que cumple 70 años, que ha culminado su proceso de renovación integral tras varios meses de trabajos. Durante la visita, la alcaldesa, acompañada por Isabel Sánchez, gerente de IDEA’T (empresa municipal de Innovación y Desarrollo Económico Activo de Torrent) y Vicente Ferrer, Jefe del Servicio Técnico de Edificios Municipales y Brigadas, ha recorrido las nuevas instalaciones y los puestos de venta, destacando la importancia de esta intervención “para revitalizar el comercio de proximidad, mejorar la vida del barrio y seguir fortaleciendo la cohesión social de nuestra ciudad”.

“Hoy no solo visitamos un mercado renovado, sino que celebramos la fuerza de Torrent y de sus vecinos para mantener vivas nuestras tradiciones adaptándolas a los nuevos tiempos. Este mercado es mucho más que un lugar de compra: es un punto de encuentro, de convivencia y de futuro para el barrio del Ensanche y para toda la ciudad”, ha afirmado la alcaldesa durante su intervención.

Imagen renovada del Mercat de San Gregori. / A.T.

El Mercado Sant Gregori afronta ahora una nueva etapa tras las obras que han supuesto la modernización de más de 330 m² de superficie comercial. Las actuaciones han incluido la renovación completa de pavimentos, falsos techos e instalaciones eléctricas; la sustitución de carpinterías metálicas y elementos deteriorados; la pintura integral de paredes y columnas; la mejora de accesos con rampas adaptadas en la calle Pintor Renau y la instalación de iluminación LED de bajo consumo.

Asímismo, se ha creado un Coffee Corner, una zona de descanso junto al espacio cultural, que ofrecerá a los visitantes un lugar para socializar y disfrutar del mercado más allá de las compras.

La alcaldesa Folgado ha subrayado que estas mejoras “han sido diseñadas pensando en las necesidades de los comerciantes, en la seguridad y comodidad de los clientes y en la sostenibilidad de las instalaciones, que ahora están preparadas para muchos años más de servicio a la ciudad”.

A mediados de septiembre, y fruto del compromiso adquirido por el Ayuntamiento con los comerciantes, los puestos del mercado ya pudieron reabrir sus locales para atender a los clientes, garantizando así la continuidad del servicio durante la fase final de los trabajos y facilitando que la actividad comercial no se viera interrumpida.

El mercado como motor social y económico

El Mercado Sant Gregori ha estado siempre ligado al desarrollo del barrio del Ensanche y a la vida cotidiana de miles de torrentinos. Desde 1955, su actividad ha representado la esencia del comercio de proximidad, el trato cercano y la calidad de los productos.

Con su reforma, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por dinamizar la economía local y por apoyar a los comerciantes, que han encontrado en esta remodelación una respuesta a una demanda histórica. “Los mercados municipales son motores de la economía de proximidad, generan empleo, fomentan el consumo responsable y contribuyen a mantener la vida en los barrios”, ha señalado Folgado, quien también ha querido agradecer “el esfuerzo y la paciencia de los comerciantes y de los clientes durante los meses de obras”.

Un barrio en transformación

La modernización del Mercado Sant Gregori se suma a la consolidación de l’Espai Sant Gregori como centro cultural del barrio desde su apertura en diciembre de 2023. Ambos espacios se complementan, integrando cultura, comercio y vida vecinal en un mismo entorno.

La alcaldesa ha afirmado que “con la renovación de este mercado y el dinamismo cultural que aporta l’Espai Sant Gregori, el barrio del Ensanche se convierte en un punto de referencia no solo para Torrent, sino para todo nuestro entorno metropolitano”.

Asimismo, la alcaldesa ha recordado, el Mercado Sant Gregori es también escenario de convivencia y encuentro con la celebración de los bailes de mayores, una de las actividades más queridas por los vecinos, que se celebrará cada viernes por la tarde en este espacio recién renovado.

Orgullo compartido con los vecinos

Durante su visita, la primera edil ha recorrido los puestos junto a comerciantes y vecinos, interesándose por las novedades que ofrecerán los vendedores y compartiendo con ellos impresiones sobre las mejoras del recinto. Los asistentes han coincidido en señalar que el nuevo mercado es ahora más luminoso, accesible y acogedor.

Folgado ha querido remarcar que esta intervención “es fruto de un compromiso firme con los vecinos del barrio y con todos los torrentinos que han hecho de este mercado parte de su día a día. Modernizamos las instalaciones, pero preservamos lo más importante: la esencia de proximidad, cercanía y confianza que siempre ha caracterizado al Mercado Sant Gregori”.

La reapertura del Mercado Sant Gregori coincide con la conmemoración de su 70 aniversario, un hito que refuerza el vínculo histórico de este espacio con la ciudad. “Sant Gregori es memoria, es presente y es futuro. Es un emblema que ha acompañado a varias generaciones y que hoy, con más fuerza que nunca, se proyecta hacia las próximas”, ha concluido la alcaldesa.