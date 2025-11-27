Alfafar refuerza la seguridad y el control del tráfico durante el Black Friday en la zona comercial
Con motivo del incremento de afluencia previsto por el Black Friday, el Ayuntamiento de Alfafar ha reforzado el dispositivo de seguridad y tráfico en la zona comercial durante el viernes y el sábado
La Policía Local de Alfafar ha puesto en marcha un servicio especial de tarde con motivo del Black Friday, para reforzar de manera notable la presencia policial y prevenir hurtos, garantizar la fluidez del tráfico y asegurar una vigilancia constante en toda el área comercial del municipio, una de las zonas con mayor afluencia de visitantes en estas fechas.
El dispositivo, activo durante ambos días, contempla patrullas fijas específicamente destinadas al control de accesos, la supervisión del movimiento de vehículos y la atención inmediata de cualquier incidencia derivada del incremento de personas que se desplazan a realizar sus compras. Con ello, se pretende ofrecer una experiencia segura y ordenada tanto a la ciudadanía como a quienes llegan desde otros municipios atraídos por las ofertas del periodo.
“El Black Friday supone cada año un importante aumento de visitantes en nuestra zona comercial, y eso exige un refuerzo extraordinario de los recursos municipales”, ha señalado el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, quien ha destacado que el objetivo principal es “garantizar que todas las personas puedan disfrutar de sus compras con total tranquilidad”.
El operativo se ha diseñado con un enfoque integral tanto en seguridad ciudadana como en ordenación del tráfico. En palabras de Adsuara, “hemos trabajado para anticiparnos a las necesidades de estos días, reforzando la presencia policial allí donde más se necesita y mejorando los tiempos de respuesta ante cualquier incidencia”.
Coordinación
Además, el Ayuntamiento ha informado de que se ha establecido una estrecha coordinación con la Guardia Civil, con quien se han programado puntos de control conjuntos en la zona comercial. La activación de estos controles se realizará en función de la disponibilidad operativa del cuerpo, manteniendo en todo momento una comunicación constante para reforzar el dispositivo cuando sea necesario.
El alcalde ha subrayado la importancia de esta colaboración institucional: “La cooperación entre cuerpos de seguridad es esencial para ofrecer un entorno seguro y ordenado. La Guardia Civil y la Policía Local trabajan de forma coordinada y eficaz para que Alfafar sea un referente en seguridad durante estas fechas”.
Con estas medidas, Alfafar reafirma su implicación con la ciudadanía y con quienes visitan el municipio, buscando garantizar un Black Friday seguro, accesible y con las máximas garantías de convivencia y bienestar. “Queremos que quienes eligen Alfafar para realizar sus compras lo hagan con la confianza de que encontrarán un municipio preparado y pendiente de su seguridad”, ha concluido Adsuara.
