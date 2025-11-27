El ayuntamiento cede sus 7.000 localidades al Torrent CF ante el Betis

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Torrent, Mª Ángeles Lerma, ha manifestado su sorpresa y profundo desconcierto ante las recientes declaraciones públicas realizadas por Victor Ventosa, presidente del Torrent CF a un medio de comunicación, afirmaciones que –según ha explicado– “el Ayuntamiento no entiende de ninguna manera, ni en su contenido ni en las expresiones vertidas contra la alcaldesa y este equipo de gobierno y que no se corresponden con la realidad”. El Ayuntamiento ratifica y pone de manifiesto la colaboración institucional mantenida siempre con el club, "pese a declaraciones que no ayudan y no representan el trabajo coordinado desarrollado durante estos meses", señalan. En relación a las declaraciones del directivo dando a entender que el consistorio no ha completado las obras que permitirán jugar en el campo local por motivos políticos.

Lerma ha explicado que, en la reunión celebrada el pasado jueves 20 de noviembre, el Ayuntamiento trasladó al presidente y a la directiva, la voluntad, que las cerca de 7.000 entradas que correspondían al consistorio fueran cedidas íntegramente al club, para que este las gestionara directamente con la afición, para que llegaran al mayor número de aficionados, de la manera que considerara más adecuada y oportuna. De este modo, el club dispondría de 14.000 entradas aproximadamente destinadas a la afición, una cifra excepcional. Las entradas han salido a la venta el 26 de noviembre, fijando el club los precios para los aficionados.

Maria Ángeles Lerma, concejala de Deportes de Torrent. / Vox

Asimismo, la concejal ha comunicado que el ayuntamiento ha formalizado por escrito la puesta a disposición del Torrent CF de cerca de la mitad del aforo total asignado -las aproximadamente 7.000 entradas correspondientes al consistorio- con el fin de que el Club pudiera gestionarlas con plena autonomía, tanto para su distribución como para su venta o invitación a los aficionados. "Este acuerdo, recogido en la resolución oficial, refleja la voluntad clara del ayuntamiento de facilitar al máximo la presencia de seguidores torrentinos en el estadio", señalan.

Lerma ha lamentado profundamente que este gesto, “concebido para facilitar el acceso del mayor número posible de torrentinos a esta cita histórica, no haya sido reconocido en las declaraciones públicas del presidente”.

Al día siguiente, el viernes 21 de noviembre, se celebró una reunión de trabajo en las instalaciones del Estadio Ciutat de Valencia entre representantes del Levante UD, el Torrent CF y el Ayuntamiento de Torrent, con el fin de trasladar y recibir de primera mano toda la información operativa, logística y organizativa relativa al encuentro. El Ayuntamiento agradece públicamente la plena predisposición y colaboración del Levante UD en todo momento, facilitando cada gestión necesaria para garantizar el correcto desarrollo del partido.

El Ayuntamiento reitera sus disculpas a la afición por el cambio de sede

La concejal ha vuelto a pedir disculpas, en nombre del ayuntamiento, a la afición del Torrent CF por el cambio de sede, insistiendo en que, “la voluntad absoluta y el objetivo inequívoco del ayuntamiento siempre fue proteger al equipo y a su afición y que el partido se celebrara en Torrent, como desearía cualquier ayuntamiento de España que vive un momento tan histórico para su club. El cambio inesperado y no deseado de ubicación se debe exclusivamente a motivos técnicos ajenos y contrarios a la voluntad municipal, tal y como detalla el informe de la empresa adjudicataria de la obra del césped”.

“Una vez comunicado el contratiempo, el ayuntamiento actuó en cuestión de horas para encontrar una solución inmediata, una alternativa viable y garantizar que el partido pudiera disputarse en condiciones óptimas y ofrecer la mejor solución posible que generara las menores molestias posibles para la afición, ante un imprevisto técnico que nadie deseaba”, ha subrayado Lerma.

El Ayuntamiento recuerda su fuerte y firme compromiso económico con el club

La concejal ha subrayado que el Ayuntamiento de Torrent “ha apoyado al Torrent CF con hechos y recursos concretos”, y ha querido recordar, la concesión al club de una subvención nominativa de 350.000 euros, aprobada. La inversión municipal de más de 850.000 euros destinada a la mejora y modernización de las instalaciones del Sant Gregori, actualmente en ejecución. Además, el club ha recibido una subvención de más de 11.000 euros procedente de la Diputación de Valencia.

“Estamos hablando de un apoyo económico sin precedentes en la historia reciente del club. Se trata de recursos públicos muy relevantes, gestionados con responsabilidad, que demuestran la apuesta firme de este ayuntamiento por el Torrent CF, por su futuro y por su afición”, ha señalado Lerma.

Un mensaje de unidad

La concejala ha resaltado la importancia del momento histórico que vive Torrent y la necesidad de mantener la unidad en torno al equipo, “deseamos que, junto a nuestra afición, vivamos una noche histórica e inolvidable para el Torrent CF. Aunque no haya podido ser en nuestra ciudad, como todos hubiéramos deseado, todos los torrentinos estaremos alentando al equipo con la misma ilusión, Torrent estará más presente que nunca. En un momento como el que vamos a vivir, la unidad en torno a nuestros colores es más necesaria que nunca”.

Lerma ha concluido que “entendemos la inquietud del Club y, por supuesto, la de nuestra afición, una preocupación que el aayuntamiento comparte plenamente y que hemos afrontado trabajando sin descanso para ofrecer la mejor solución posible, porque lo que nos une es mucho más fuerte que cualquier dificultad que surja. Nuestro deseo es que el Ciutat de València sea un auténtico hervidero de sentimiento torrentino, un estadio lleno, vibrante y teñido de nuestros colores para vivir una noche inolvidable. El Ayuntamiento de Torrent estará siempre al lado del Torrent CF, apoyándolo esté donde esté y sea donde sea”.