Estampa su coche contra el muro en un aparcamiento

Agentes del Grupo Rápido de Intervención de la Policía Local de Paterna acudieron la semana pasada a atender un accidente de tráfico que tuvo lugar dentro del aparcamiento de un supermercado. El incidente, que fue más aparatoso que otra cosa, implicó a un conductor que acabó siendo investigado por un delito contra la Seguridad Vial por conducir sin tener carné. Estos hechos tuvieron lugar en la calle Cristo de la Fe de Paterna.

Coche estampado en un aparcamiento de Paterna. / L-EMV

No es el único suceso que ha tenido lugar estas semanas en el municipio de l'Horta Nord. Hace unos días, la policía detuvo a dos personas por robar en supermercados de toda la Comunitat Valenciana. Tras el aviso por el Sistema de Cámaras Municipal del @ayuntamientodepaterna que detectó un vehículo involucrado en hurtos y robos en supermercados en toda la Comunitat Valenciana, todas las Unidades estuvieron en alerta para su localización.

Agentes de la Unidad de Vigilancia de Áreas Residenciales (UVAR) finalmente detectaron el vehículo estacionado en el barrio de Valterna de la Ciudad de la Villa de Paterna. Los agentes detuvieron finalmente a los dos autores de los hechos que venían en ese preciso instante "in fraganti" de sustraer dos carros de la compra de un supermercado sin haber abonado la compra por un valor total de 1.400 euros, siendo trasladados para su puesta a disposición judicial.

La concejala de Seguridad, Nuria Campos, ha destacado "la importancia de contar con una red de videovigilancia moderna, activa y en constante crecimiento que permite detectar de manera inmediata cualquier situación sospechosa y actuar con rapidez y eficacia", resaltando "el excelente trabajo que realizan las distintas Unidades de la Policía Local de Paterna, cuya coordinación y capacidad de respuesta son una garantía de seguridad para todos los vecinos y vecinas de la ciudad".