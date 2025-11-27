Estampa su coche contra el muro en un aparcamiento
Un conductor sin carné destroza el perímetro en las instalaciones de un supermercado en Paterna
Agentes del Grupo Rápido de Intervención de la Policía Local de Paterna acudieron la semana pasada a atender un accidente de tráfico que tuvo lugar dentro del aparcamiento de un supermercado. El incidente, que fue más aparatoso que otra cosa, implicó a un conductor que acabó siendo investigado por un delito contra la Seguridad Vial por conducir sin tener carné. Estos hechos tuvieron lugar en la calle Cristo de la Fe de Paterna.
No es el único suceso que ha tenido lugar estas semanas en el municipio de l'Horta Nord. Hace unos días, la policía detuvo a dos personas por robar en supermercados de toda la Comunitat Valenciana. Tras el aviso por el Sistema de Cámaras Municipal del @ayuntamientodepaterna que detectó un vehículo involucrado en hurtos y robos en supermercados en toda la Comunitat Valenciana, todas las Unidades estuvieron en alerta para su localización.
Agentes de la Unidad de Vigilancia de Áreas Residenciales (UVAR) finalmente detectaron el vehículo estacionado en el barrio de Valterna de la Ciudad de la Villa de Paterna. Los agentes detuvieron finalmente a los dos autores de los hechos que venían en ese preciso instante "in fraganti" de sustraer dos carros de la compra de un supermercado sin haber abonado la compra por un valor total de 1.400 euros, siendo trasladados para su puesta a disposición judicial.
La concejala de Seguridad, Nuria Campos, ha destacado "la importancia de contar con una red de videovigilancia moderna, activa y en constante crecimiento que permite detectar de manera inmediata cualquier situación sospechosa y actuar con rapidez y eficacia", resaltando "el excelente trabajo que realizan las distintas Unidades de la Policía Local de Paterna, cuya coordinación y capacidad de respuesta son una garantía de seguridad para todos los vecinos y vecinas de la ciudad".
- Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau
- Fallece el oficial de la Policía Nacional al que un ladrón machacó la cabeza con una piedra en Vinalesa
- El ex de Vilaplana revela que la periodista vio otro vídeo a las 19.07 horas con los destrozos en el Poyo mientras estaba con Mazón
- María José Catalá pide al presidente de La Liga que cambie la hora de un partido del Valencia porque coincide con el Maratón
- La autopsia a la niña de 6 años fallecida en Alzira no detecta ninguna causa directa de la muerte
- El jefe de gabinete de Carlos Mazón: 'Espero y deseo que esto se aclare lo antes posible
- El Ventorro entrega al juzgado la foto del reservado donde comieron Carlos Mazón y la periodista
- El propietario del Ventorro entrega al juzgado la factura de la sobremesa de Mazón con la periodista el 29-O