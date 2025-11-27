El futuro centro de día de Villa Amparo en Paiporta se inaugurará en primavera de 2026

El futuro centro de día Villa Amparo de Paiporta se acerca cada día más a su inauguración. Tras sufrir la dana y estar en plena rehabilitación, se va concretando una fecha de apertura: en primavera de 2026. Los miembros del gobierno local de este municipio de l'Horta Sud han visitado el complejo para comprobar el estado de los trabajos iniciados en abril en su conversión como centro de día para los mayores.

La intervención arquitectónica de este complejo de inicios del siglo XX comenzaron en abril de 2025, siguen avanzando a buen ritmo, en cumplimiento con los plazos y fases fijados en el procedimiento de intervención. Así lo asegura el concejal de Reconstrucción, Movilidad Urbana, Transición Ecológica y Agenda 2030, Alejandro Sánchez, que ha visitado recientemente el complejo para comprobar el estado de las obras y la adaptación de los espacios a su nuevo uso.

Villa Amparo en Paiporta. / L-EMV

60 plazas para mayores

El proyecto de rehabilitación de Villa Amparo ha contado con un presupuesto de 2,1 millones de euros asociados al denominado Plan Convivint de infraestructuras de Servicios Sociales, y contará con una extensión de 1.034 metros cuadrados y dos plantas. En ellos se albergarán alrededor de 60 plazas de atención a los mayores, que aún deben ser equipadas por parte de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

En la planta inferior se ubicará el acceso principal, el vestíbulo, un comedor y otras salas mientras que en la planta superior se situará la terraza, una sala de rehabilitación, una sala sensorial y otra exterior.

Este proyecto está previsto desde hace años. En 23 de octubre de 2024, solo seis días antes de la dana, se licitaban las obras para rehabilitar este palacete tras tres años de espera, pues el presupuesto de Convivint se aprobó en el año 2021. El pleno aprobó entonces reajustar la anualidad de 2.182.460 euros para convertir el histórico edificio en centro de día.

Visita de la corporación municipal a las obras de Villa Amparo. / L-EMV

"Este proyecto responde a las políticas de apoyo a los servicios públicos que hemos impulsado en el Ayuntamiento de Paiporta, donde el bienestar social y de cooperación son dos pilares fundamentales en la reconstrucción del municipio y en la accesibilidad y seguridad de nuestros mayores”, ha destacado Sánchez, quien ha asegurado que la colaboración con la concejalía de Bienestar Social, Igualdad y Salud Pública ha sido clave para que los trabajos de rehabilitación “avancen según los plazos previstos y además, la adaptación de las salas y espacios interiores se están ejecutando a buen paso para que el centro esté totalmente listo en la primavera de 2026”.

Para la concejala de Bienestar Social, Igualdad y Salud Pública, Mª Jesús López “este centro de día refleja una de las prioridades de este ayuntamiento, que es poner a las personas mayores y a nuestros vecinos en el centro de las acciones de gobierno para garantizar, con los recursos y medios municipales, una vida más digna y saludable y para asegurar su autonomía y plenitud”.

60 plazas en una casa de veraneo

El proyecto contempla 60 plazas para personas mayores dependientes en esta antigua casa de campo de verano de principios de siglo XX propiedad de la familia Olcina antes de pasar a ser propiedad pública. Villa Amparo cuenta con una superficie total de 1.034 metros cuadrados repartidos en dos plantas. En la planta baja, de 526 metros, está previsto que se sitúe el acceso, el vestíbulo, un comedor, la cocina y otras dependencias de servicios. Destacan los 83 metros cuadrados del comedor y la cocina de 21 metros, que cuentan además con un acceso independiente para el personal. En la primera planta, de 498 metros, habrá una sala polivalente de 100 metros, una terraza cubierta de 43 y otra al aire libre de 36, una sala sensorial y una de rehabilitación, entre otras.