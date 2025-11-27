L'Horta Nord acoge el Foro Más que Empresas de Levante-EMV

L'Horta Nord, comarca del litoral norte de la provincia de Valencia, se encuentra volcada en medio de diversas vertientes de actividad económica, desarrollada sobre todo en las localidades de Paterna, Burjassot, Alboraia, Montcada o Puçol. Desde la agricultura hasta el sector de la industria, la comarca y su actividad está vinculada a diversas actividades que hacen que su tejido empresarial crezca y crezca sin parar.

Para conocer de primera mano la situación económica y social que vive L'Horta Nord, especialmente tras la dana del 29 de octubre de 2024, que impactó en el municipio de Paterna, Levante-EMV ha organizado una nueva edición del Foro Más que Empresas, un ciclo de encuentros que cuentan con el impulso de la Diputació de València Vicepresidencia Primera Área de Comarcalización, Caixa Popular, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) e Hidraqua y que están recorriendo todas las comarcas en las que este diario cuenta con presencia o con una delegación propia.

El encuentro tendrá lugar este 28 de noviembre en las instalaciones de la Entidad de Gestión del Parque Tecnológico de Paterna. Moderada por Bea Carrascosa, jefa de producción de Levante TV, esta cita servirá como punto de encuentro entre los distintos representantes de las administraciones locales y el tejido empresarial y asociativo para radiografiar el momento en el que se encuentra la comarca y cuáles son las prioridades para los próximos años.

Mesa de debate

La cita empezará con un recibimiento con café a las 9.30 horas, para luego continuar con una mesa de debate que contará con la participación del alcalde de Rafelbunyol y presidente de la Mancomunitat de l’Horta Nord, Francisco López;el alcalde de Alboraia y presidente de Pactem Nord, Miguel Chavarría; la representante de CEV Valencia y vocal de la Junta directiva de Fepeval, Asun Roselló; el gerente de Hidraqua en l’Horta Nord, Pablo Mellado; y el director de Desarrollo de Negocio de Banca Empresa de Caixa Popular, Jose Francisco Machado Falco.

En esta mesa se pondrá el foco en la importancia del sector económico de l'Horta Nord para su crecimiento como comarca. Así, municipios y empresas podrán compartir puntos de vista en cuestiones como innovación para preservar la economía y la presencia de la comarca en la provincia de Valencia.