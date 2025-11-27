La noche que alumbra a los invisibles: un mapeo nocturno del sinhogarismo tras la dana

Este jueves era una noche fría, de esas que dejan la nariz helada. Cuando se hace de noche, las zonas donde no llega la luz, ni tampoco se fijan los ojos, se pueblan poco a poco.

Se trata de la vida que hay en los márgenes de los márgenes. En los pueblos del área metropolitana de una gran ciudad que ha sido arrasada por la catástrofe natural hace poco más de un año.

Esta noche de jueves, más de 300 personas (entre voluntarios, profesionales de los Servicios Sociales municipales, entidades sociales y buena parte del equipo de la dirección general de inclusión de la Generalitat) salieron a la oscuridad para poner nombre, voz, contabilizar y registrar a todas aquellas personas que viven en la invisibilidad. Porque lo que no se conoce, registra, cuenta, no existe.

Se trata de uno de los primeras jornadas de reconocimiento y recuento nocturno de todas las personas en situación de calle de los municipios de Catarroja, Manises, Torrent, Sedaví, Massanassa, Aldaia, Albal, Xirivella, Alaquàs, Alzira, Alfafar, Llocnou de la Corona y Utiel, afectados por la Dana. Una iniciativa que coordina la dirección general de inclusión codo a codo con los equipos municipales. Un proyecto en el que las siglas políticas se difuminan y la colaboración es total para ayudar a los más vulnerables, los que están fuera del sistema.

El objetivo de la noche era hacer una radiografía, un mapa de la realidad de cientos de personas sin hogar que habitan los términos municipales de municipios de lhorta sud para conocer las necesidades y situaciones de este colectivo y poder actuar. Acertar los recursos a las necesidades concretas. Atenderles para revertir una precaria situación.

Este diario se une a los nueves equipos que peinan Aldaia por el casco urbano, las zonas de huerta y los diseminados industriales. En la ruta, los equipos llevan una encuesta que trata de resumir la edad, la procedencia, la situación administrativa, laboral y personal de cada vecino o vecina sin hogar para crear una base estadística que haga una radiografía de la situación.

“Hola, venimos de Servicios Sociales, vivís por aquí?”. A partir de esta pregunta, las personas (casi todas) responden las preguntas. La mayoría son jóvenes, migrantes, no pasan de los 25 años y están en situación irregular o acaban de regularizarse tras la Dana, tienen trabajos precarios y no pueden permitirse un alquiler.

Muchos vienen solos y se juntan en grupos de amigos. En las afueras de Aldaia hay quien paga precios de hasta 500 euros por un habitáculo precario dentro de una autocaravana. No están a la intemperie pero tampoco tienen una casa. Otros, malviven en

casetas de campo. La puerta entreabierta y mochilas de empresas conocidas de reparto de comida a domicilio. “Cuando salimos de día y volvemos a la tarde, nos han entrado a robar porque no tenemos pestillo” dice un joven.

“Que necesitas para salir de esta situación?” Preguntan el personal social una y otra vez: trabajo y una vivienda, contesta la mayoría. Lo primero es inestable y precario y lo Segundo es casi imposible. No tienen familia en España pero hablan con ellos todos los días. Lo poco que ganan lo envían a sus países y cada día lidian con miradas de recelo, insultos racistas o discriminación.

“Hay algo más que quieras añadir?”, pregunta la trabajadora social para cerrar la encuesta. “Si, que muchas gracias por preguntarme”, comenta uno de los chicos, que tiene 23 años y lleva dos sin vivir en una casa.

La acción se enmarcaba en la estrategia valenciana contra el sinhogarismo que impulsa la Generalitat Valenciana. El primer paso es saber cuánta gente está en esta situación en cada municipio para después poder acceder a las subvenciones autonómicas que financiarán las necesidades concretas en materia de personas en situación de calle.

Este tipo de acciones se han realizado en capitales como Valencia o Elche, Torrent o Castellon, pero era necesario, dicen las instituciones, tener un primer pulso de que ha pasado después de una catástrofe como la Dana. El año que viene volverán a hacer seguimiento y el objetivo es que cada vez sean menos quienes tengan que dormir con la nariz helada y el cuerpo encogido del frío.