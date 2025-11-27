La Plataforma por el soterramiento de Alfafar pide a la comisionada eliminar "una barrera del riesgo"

La Plataforma por el soterramiento de las vías en Alfafar, Sedaví y Benetússer sigue poniendo sobre la mesa el peligro que constituyen la presencia de las vías atravesando el casco urbano, no solo por los atropellos mortales, y la contaminación acústica, sino también por constituir una barrera que aumenta las consecuencias de las inundaciones, tal y como se comprobó en la dana del 29 de octubre de 2024, donde la rotura del muro por parte del agua provocó un efecto tsunami que arrasó el municipio de Sedaví.

El colectivo vecinal, conscientes de que desde la delegación de Gobierno y Adif se van a acometer unas obras en el tramo de la Torre, han solicitado en varias ocasiones una reunión con Pilar Bernabé. Ante la falta de respuesta, y aprovechando que la comisionada de la dana, Zulima Pérez, se ha reunido con los CLERC (Comités Locales de Evaluación y Reconstrucción Comunitaria), a los que también pertenecen, le han entregado una carta pidiéndole una reunión para abordar la necesidad del soterramiento.

"Desde la Plataforma por el Soterramiento de las Vías en Alfafar, Sedaví y Benetússer, queremos trasladarle nuestro reconocimiento por la labor que está desarrollando al frente del proceso de reconstrucción tras la dana y, al mismo tiempo, solicitarle respetuosamente una reunión para tratar la situación actual y futura del paso a nivel de Alfafar y del conjunto del trazado ferroviario que atraviesa nuestros municipios", indican en la carta a la que ha tenido acceso este diario.

Miembros de la plataforma y de los CLER con Zulima Pérez. / L-EMV

El colectivo vecinal, que presentarnos más de 700 denuncias a Adif por la contaminación acústica y la inseguridad que genera el paso de más de 200 trenes diarios, explica a Zulima Pérez que el estado del paso a nivel —ya de por sí uno de los puntos de mayor riesgo ferroviario de España— "se ha visto nuevamente evidenciado tras los episodios extremos derivados de la dana. Nos preocupa profundamente tanto la situación actual del cruce como las implicaciones que pueda tener en el futuro, especialmente en lo que respecta a la seguridad cotidiana de nuestros vecinos y vecinas a lo largo de todo el recorrido de las vías. Consideramos que este es un momento clave para evaluar soluciones estructurales que eviten que esta infraestructura continúe siendo una barrera física, social y de riesgo para nuestras tres localidades. Quisiéramos también trasladarle que, pese a nuestras reiteradas solicitudes, no hemos recibido respuesta por parte de la Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé", añaden.

Encuentro con el subdelegado

La Plataforma recuerda que antes de la dana sí mantuvo una reunión con el subdelegado, "sin que hasta la fecha hayamos podido avanzar en un diálogo estable con la Delegación. Por ello, creemos que su apoyo e interlocución pueden resultar determinantes para impulsar una coordinación institucional efectiva. Le agradeceríamos enormemente poder encontrarnos con usted para exponerle con detalle la situación, compartir datos y propuestas, y escuchar las valoraciones del Comisionado respecto al enfoque previsto en materia de seguridad ferroviaria y reconstrucción en nuestros municipios. Quedamos a su disposición para adaptar la fecha, el formato y el lugar de la reunión según su agenda, y agradecemos de antemano su atención a esta petición, que responde a la preocupación compartida de miles de vecinos de Alfafar, Sedaví y Benetússer", concluyen.

Desde la Plataforma por el soterramiento confía en que Zulima Pérez acoja la petición y agende una reunión en breve