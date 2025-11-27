PSM Connect Sun de Manises consolida su liderazgo nacional

La empresa valenciana PSM Connect Systems, especializada en soluciones integrales de energía renovable y automatización industrial, ha sido adjudicataria durante los últimos meses de más de treinta proyectos energéticos en toda España, reforzando su posicionamiento como uno de los principales actores del sector en el ámbito público y privado.

Los proyectos, actualmente en ejecución o recientemente finalizados, incluyen instalaciones solares fotovoltaicas, sistemas avanzados de almacenamiento energético, soluciones de autoconsumo municipal, automatización industrial y actuaciones de eficiencia energética.

El importe global de estas adjudicaciones supera los 3 millones de euros, reflejando la confianza de ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, ingenierías y organismos públicos en la capacidad técnica y de gestión de la compañía.

Implantación nacional

Las nuevas adjudicaciones de PSM Connect Systems abarcan actuaciones repartidas por todo el territorio español: Santa Magdalena de Pulpis, Alcoi, Carcaixent, Benaguasil, Cullera y Sax, en la Comunitat Valenciana. También en Mallorca y varias actuaciones en La Matanza de Acentejo en Tenerife; en Andalucía, con proyectos en Granada, Almería, Cádiz y Sevilla; en Castilla y León, trabajos en Segovia,Salamanca y Ávila; también en Ciudad Real y Guadalajara, de Castilla-La Mancha; así como en Galicia, Asturias y Huesca.

Los proyectos adjudicados incorporan tecnologías de última generación, incluyendo sistemas fotovoltaicos de autoconsumo municipal y privado, instalaciones híbridas con almacenamiento energético, soluciones de automatización industrial y control inteligente, monitorización avanzada y plataformas digitales y optimización de redes e infraestructuras energéticas locales.

Continuación trabajos SATE en Castropol (Asturias). / PSM Connect Sun

Para Pedro Vte. Sánchez Martínez, CEO de PSM Connect Systems, «estas adjudicaciones suponen un reconocimiento al trabajo de todo nuestro equipo y a nuestra apuesta por soluciones energéticas fiables, innovadoras y sostenibles». «Nuestro compromiso es seguir acompañando a administraciones públicas y empresas en su transición hacia modelos energéticos más eficientes y resilientes», añade

Estas actuaciones permitirán a las administraciones públicas y a empresas del territorio mejorar su autosuficiencia energética, reducir la dependencia de la red, estabilizar consumos, rebajar emisiones de CO₂ y avanzar hacia los objetivos climáticos marcados por la Agenda 2030 y la transición energética nacional.

Modelo integral “llave en mano”

PSM Connect Systems mantiene un modelo de trabajo basado en la gestión integral de cada proyecto: Ingeniería y diseño, tramitación administrativa, instalación y puesta en marcha, monitorización y digitalización y mantenimiento preventivo y correctivo.

Este enfoque, unido a un equipo técnico altamente cualificado y a una red consolidada de colaboradores y proveedores nacionales e internacionales, garantiza fiabilidad, calidad y plazos de ejecución ajustados, factores que han impulsado la adjudicación de estas actuaciones de forma continuada.

PSM Connect Sistems es una empresa valenciana especializada en energía solar, almacenamiento, autoconsumo y automatización industrial. Con sede en Manises, su equipo multidisciplinar desarrolla soluciones personalizadas de alta eficiencia, combinando ingeniería, innovación y compromiso medioambiental.