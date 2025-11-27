La residencia de mayores de Rafelbunyol cumple 25 años

El Ayuntamiento de Rafelbunyol ha celebrado el 25 aniversario de la residencia de mayores Remarasa, que llega a esta efeméride consolidada como un modelo de gestión pública eficiente, estable y comprometida con el bienestar de las personas mayores. Desde su puesta en marcha en el año 2000, Remarasa ha evolucionado de forma constante hasta convertirse en un referente provincial, gracias a un proyecto basado en la dignidad, la atención integral y la profesionalización del servicio.

El centro nació con 38 plazas y un equipo reducido, apostando desde el inicio por un modelo basado en la dignidad, la compañía y el respeto. A lo largo de estas dos décadas y media, Remarasa ha consolidado un enfoque sociosanitario centrado en la inclusión y en la defensa del papel activo de las personas mayores en la sociedad. En la actualidad, la residencia cuenta con 90 plazas, tres estancias diurnas y una plantilla de más de 60 profesionales, que garantizan una atención integral y de calidad.

El alcalde y presidente de la residencia, Fran López, recordó que “nadie debe estar solo o sola. La dignidad, el respeto y la igualdad de trato han sido siempre nuestra guía”.

En 2007, la residencia experimentó una de sus principales ampliaciones con la incorporación de un balneario y un centro de rehabilitación que permitió reforzar la cartera de servicios y atender a cientos de pacientes. Desde 2017, Remarasa funciona además como medio propio, lo que ha permitido mejorar la eficiencia, la estabilidad y la capacidad de planificación del servicio.

Residencia de mayores. / L-EMV

A lo largo de su trayectoria, el centro también ha demostrado una sólida capacidad de adaptación frente a situaciones complejas como la crisis económica de 2008 o la pandemia, en la que fue una de las primeras residencias en disponer de un protocolo anticovid, reforzando la seguridad de usuarios y trabajadores gracias al trabajo coordinado de todos los equipos.

En este sentido, Fran López destacó que “Remarasa es hoy un ejemplo de gestión pública que ha sabido adaptarse a cada etapa sin perder su esencia: el compromiso con las personas mayores y su bienestar integral”.

Durante el acto se reconoció la labor de las más de 60 personas trabajadoras que han formado parte de la plantilla a lo largo de estos años, así como el papel fundamental de las familias y usuarios que han contribuido al crecimiento y consolidación del proyecto.

El Ayuntamiento reafirma su compromiso de continuar reforzando este servicio esencial, garantizando una atención de calidad y un entorno que favorezca una vida plena, activa y digna para las personas mayores del municipio.