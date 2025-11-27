¿Conocen a alguien de Torrent? Si me lo permiten, y sin un ánimo de chovinismo local y provinciano, les contaré que las personas que vivimos en esta ciudad tenemos la sensación que allí a donde uno va siempre aparece algo o alguien del poble, aunque sea en la otra parte del mundo. Hace muchos años un sacerdote de no más de metro y medio, el padre Ximo Montes, la persona más buena que he conocido, me lo recordó con una frase que jamás olvidaré: “Torrent, sempre Torrent”.

Siempre me viene a la cabeza esta frase cuando mi ciudad sale en los medios. La penúltima la forma en que se caracteriza a José Luis Ábalos por las redes sociales: “El Torrente valenciano”. No sé si reírme o llorar. Sin embargo, la última noticia que ha puesto a Torrent en el candelero es la posible moción de censura que Jesús Ros, Compromís y un exedil de Vox podrían presentar a la alcaldesa popular Amparo Folgado. En junio ya sonaron tambores de guerra y de desestabilización. En las calles de la quinta ciudad de la Comunidad Valenciana sigue el runrún, sí, pero no, ja vorem, y soliloquios varios. Lo que sí está claro es que Torrent no es una ciudad más. Sin embargo, se produce en un momento político endemoniado e imprevisible.

Digámoslo alto y claro. La persona que va a ganar siempre haga lo que se haga es Amparo Folgado. En Torrent se vota en clave nacional, nunca local, menos en cuatro calles del centro del casco antiguo, nada más. A nivel nacional la corriente de las derechas es imparable y cada día que pasa la distancia va a crecer frente a la izquierda. Este contador favorece a la alcaldesa y es irreversible. ¿Qué no saldrá mañana que afecte al Gobierno central? El efecto Mazón tiene los días contados. Por otra parte, en las próximas locales Folgado puede presentarse como yo o el caos, una amalgama de mezclas que puede propiciar la división y la segmentación del voto. ¿Qué harán los votantes de Vox al comprobar que sus votos han ido a la izquierda y se han visto traicionados? Votar al PP. Más vale conocido que por conocer.

Por su parte, si Ros gana la moción, ¿va a ser el candidato hasta el 2031? Persona estimada, incluso por personas que trabajan cerca de Folgado y quieren que la tumbe. Ros es un animal político en toda regla y tiene olfato, sabe jugar sus cartas, pero si lidera la moción quien saldrá ganando no será ni él, ni el PSOE, será Guillermo Del Real exedil de Vox. Buena persona, con principios, trabajador, con las manos limpias, formado, lee y escribe, rara avis en la política actual, cercano y sin un séquito de palmeros y lameculos. Un pequeño destello de luz que puede ser devorado, a su vez, por las expectativas y los castillos de naipes de unos y de otros y de los propios medios. Todo lo dicho y firmado, si se da el caso, va a ser mirado con lupa porque en las mociones de censura, ya se sabe, puedes cavar tu propia tumba, aunque la ganes, si no que se lo digan a Sánchez: “Señor Rajoy, no se puede obligar a un país a elegir entre democracia y estabilidad. Porque no hay mayor inestabilidad que la que emana de la corrupción" Torrent, sempre Torrent.