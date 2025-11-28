Aitor Ávalos, nuevo edil socialista de Albal

El PSPV de Albal cuenta con un nuevo edil, Aitor Ávalos, que tomó posesión de su nuevo cargo en el pleno de este jueves. "Recibimos con los brazos abiertos a nuestro nuevo concejal Aitor, que se incorpora al trabajo municipal junto a nosotros en el Grupo Socialista. Estamos seguros de que su compromiso, su energía y sus ganas de trabajar por nuestro municipio serán una gran aportación para seguir avanzando en un proyecto común basado en la igualdad, la justicia social y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Te deseamos una magnífica etapa, llena de aciertos, aprendizaje y muchos logros compartidos. ¡Comenzamos esta etapa con ilusión y unidad!", señalaban desde la formación socialista, que actualmente está en la oposición, tras el pacto de gobierno entre PP, Avant Albal y Vox que le dio la vara de mando a José Miguel Ferris.

Sergi Burguet ha dejado su acta de edil socialista en Albal. / A.A.

Aitor Ábalos asume el acta de concejal dejada por Sergi Burguet, que en el pleno de septiembre anunció su decisión de renunciar, tras dedicar diez años de compromiso, ocho de ellos formando parte del gobierno municipal, decidió dar un paso a un lado y dejar la primera línea de la política por motivos personales y familiares. Desde el PSPV también le dieron las gracias a Sergio Burguet "por tu dedicación, tu esfuerzo y tu incansable trabajo por hacer de Albal un lugar mejor. La gestión que realizaste al frente de la delegación de fiestas fue inmejorable y tu ideosincracia de fallero, facilitó la buena relación de las fallas con el ayuntamiento. Tu entrega y tu ejemplo seguirán siendo una inspiración para todas y todos los que compartimos este proyecto. Aunque dejas la primera línea, seguimos caminando juntos en el mismo objetivo: trabajar por el bienestar de nuestras vecinas y vecinos y por el futuro de Albal", señalaron tras el anuncio de su marcha.