Alboraia triplica la inversión con el nuevo contrato de limpieza

El Ayuntamiento de Alboraia entra en la recta final de su nuevo servicio de limpieza y recogida de residuos, atendiendo a una de las demandas vecinales más importantes de los últimos años y tras dos años de gran trabajo entre personal técnico y grupos políticos. El Pleno Municipal ha aprobado la adjudicación del contrato a FCC Medio Ambiente SAU por un valor de 42.326.107,82€ en total y una duración de 12 años.

La inversión, que triplicará la cifra actual y dejará 3.527.175,65€ al año en limpieza viaria, supone un importante aumento de medios técnicos y humanos respecto del actual servicio, ya obsoleto, que invertía un máximo de 1.225,609 euros anuales (a fecha del ejercicio 2024, último año completo). Todas las mejoras contempladas, eso sí, se pondrán en marcha progresivamente durante el primer año y empezará a notarse en los próximos meses, una vez finalicen todos los trámites posteriores a la licitación.

Eliminación de los contenedores soterrados

El nuevo contrato supondrá la renovación total de contenedores (más accesibles, modernos y con menor impacto visual), la sustitución del sistema soterrado obsoleto por uno hidráulico, silencioso y sin necesidad de camiones especiales, la agrupación de fracciones para facilitar la separación de residuos, la recogida puerta a puerta para comercios y mejoras en la huerta con incentivos para el compostaje, así como agentes medioambientales para informar a la ciudadanía y comercios en la correcta separación y reducción de residuos.

Nuevo servicio de limpieza. / A.A.

El servicio también aumenta significativamente el personal y la maquinaria para conseguir una limpieza más ágil y efectiva, incluyendo lavacontenedores, barredoras e hidrolimpiadoras, además de una adecuación del espacio público para la correcta colocación y mantenimiento de contenedores, reduciendo molestias y mejorando la estética urbana. Además, colocará el feedback vecinal en su eje central, estableciendo una plataforma de gestión de quejas y reclamaciones y una evaluación constante para tener controlado el servicio en los tres núcleos y la huerta. También se constituirá una comisión especial para el control periódico de la nueva contrata tanto por el gobierno como por todos los grupos políticos.