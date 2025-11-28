Las baladas de Chopin que se oyen en Spotify "made in" Museros

Carlos Civera es un musico profesional vecino de la localidad de Museros que está siempre en constante movimiento y cambios; sobre todo en cuanto a música se refiere. Y es que no es para menos, Civera es también, investigador y profesor de música que parte clases en el Conservatorio de Meliana entre su extenso currículum.

Su enorme curiosidad y ganas de ver y sentir la música desde otro prisma, ha hecho que sus creaciones musicales formen parte de las listas de plataformas tecnológicas y apps como por ejemplo Spotify o Instagram, donde a través de ellas se acerca al amante de la música clásica, una mezcla entre lo actual (redes sociales) y lo clásico .Hace tan solo unas semanas que ha lanzado en las apps y plataformas (youtube spotify, tiktok,facebook, instragram, Amazon Music, apple music), su nuevo álbum, “4 historias al piano: las baladas de Chopin" a través de la distribuidora Symphonic de Florida, una distribuidora que además hace de puente imprescindible entre artistas y plataformas digitales.

Su última obra, ya en Spotify y otras apps. / L-EMV

Su género instrumental se puede disfrutar en estas apps del que él se siente muy orgulloso."Este trabajo es muy especial para mí, pues nace de después de muchos años de convivencia con esta música y ha decidido promocionarlo en Valencia y alrededores para que más personas lo puedan disfrutar y compartir conmigo", confiesa.

Su musicalidad le viene de sangre. La madre de Civera formó parte del mundo Coral, participando en el Orfeón universitario y fundadora Navarro Revert. Su padre, afirma, “es un melómano y tiene mucho oído musical y también participa en el Orfeó. Yo me decidí por el piano desde bien pequeño”. Lo tocó y le gustó y se formó. Es autor de la tesis doctoral "La influencia de Fréderich Chopin" en el lenguaje pianístico y musical de los inicios del jazz, que defendió en la Universidad de Barcelona este mismo año.

Civera toca el piano con mimo. Y es que su actividad artística combina la interpretación del repertorio clásico romántico con una mirada contemporánea, que llega a conectar con la herencia del músico Fréderic Chopin con lenguajes como, por ejemplo, el jazz o la improvisación en las nuevas tecnologías. Esta irrupción es entre todas las demás las que hace que Civera destaque en su currículum profesional.

Elogios a Rosalía

El músico ha actuado en festivales españoles así como también ha ofrecido conciertos en la ciudad de Hungría y varios países europeos; ha destacado, tanto en recitales, como en orquestas. Esto, según Civera, “me ha servido para aprender y formarme más todavía. La música forma aparte de mi vida y en estos momentos me encuentro innovando". "Para mi lo clásico no tiene porque estar separado con lo moderno; sino que se lo pregunten a la misma Rosalía. Como músico pienso que la irrupción del nuevo disco de esta cantante que ha mostrado la música clásica en su trabajo es un trabajo que tiene un simbolismo directo con su manera de entender y construir la música; la presencia de la música clásica es evidente y eso ha propìciado un recuento de compositores y repertorios que no siempre ocupan el centro de consumo musical actual”.

Para Civera, “lo importante de todo es la gran combinación musical y en el contexto que se presenta y que intención hay detrás. Cualquier puente con la música clásica siempre es positivo”.