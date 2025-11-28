Christian Lasaec deja la presidencia de la asociación de damnificados por la dana de l'Horta Sud

La Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud Alfafar,tiene nuevo presidente. El actual y fundador, Christian Lasaec, junto a su junta directiva, ha decidido no presentarse a la reelección. Así lo ha informado el propio Lasaec en un comunicado, donde apela en su decisión al "cansancio" de este año intenso tras la catástrofe del 29 de octubre: "Vista la situación actual, el nivel de cansancio y desgaste de los miembros de la directiva, problemas personales o familiares, hemos decidido mantener la promesa inicial y no presentarnos a la reelección por la presidencia de esta asociación, por lo que una nueva directiva tomará el camino emprendido", explica.

Tras dar las gracias a todas las personas que le han acompañado en este camino así como a los medios de comunicación que les han dado voz, Lasaec hace repaso de este año tras la dana. "Hace una año aproximadamente, ante la catástrofe que nos asoló a todos/as, unos vecinos de Alfafar, ante la falta de medios por parte de las administraciones, decidimos constituir una asociación con un primer objetivo, que era ayudarnos entre nosotros, ya que todas nuestras viviendas habían sido anegadas, y otros dos objetivos que surgieron de forma natural, que fueron crear un listado de profesionales con los que poder contar a la hora de la reconstrucción de nuestras viviendas y llevar a la justicia a los responsables por esta nefasta gestión de la catástrofe así como de los días posteriores fueran quienes fueran, independientemente de las vinculaciones políticas de estos/as", apunta.

Según afirma, en esa ya reunión fundacional, se decidió que la dirección de la asociación sería de forma provisional durante el primer año y luego presentarse a la reelección, algo que al final han desestimado, confiando en la nueva etapa. "Buena parte de los objetivos se han cumplido y a nuestro parecer, la asociación está bien encaminada", concluye.