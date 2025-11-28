Paiporta congela las tasas municipales hasta diciembre de 2026

El pleno del Ayuntamiento de Paiporta ha aprobado este jueves, en sesión ordinaria y por unanimidad de todos los grupos políticos, la prórroga de la bonificación de las tasas municipales hasta el próximo 31 de diciembre de 2026, para aliviar la presión fiscal de las familias, vecinos y comerciantes del municipio, que han sido afectados por la dana.

La medida tributaria supone un ahorro de más de 400.000 euros a la ciudadanía, al eximirla del pago de los recibos en relación a los vados y a la carga y descarga de mercancías en vía pública. Además, también han quedado congeladas las tasas de las licencias urbanísticas, así como las de los puestos locales, barracas, casetas de ventas, mercado y mercadillos, espectáculos o atracciones situadas en suelo público. La ocupación de terrenos municipales por uso público de mesas y sillas también estarán exentas de tributación.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha remarcado que esta congelación “cubrirá la totalidad de las tasas de los vados y de los comercios para responder a las necesidades actuales de los vecinos en esta etapa de la reconstrucción”. En este sentido, Ciscar ha destacado que la prolongación de esta propuesta “respalda con mayor eficacia y flexibilidad, el esfuerzo económico realizado por todas las paiportinas y paiportinos a lo largo de este convulso año, y garantiza su estabilidad económica y laboral para no dejar a nadie atrás. Estas medidas son, ante todo, un escudo para proteger y apoyar sus proyectos de vida, atendiendo a las políticas sociales y de mejora de los servicios municipales impulsadas por este equipo de gobierno”.