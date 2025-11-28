Paterna quiere poner freno a la subida del precio del alquiler de vivienda
El consistorio solicitará la Generalitat la declaración de la ciudad como “zona tensionada” para facilitar el acceso al mercado inmobiliario
El Ayuntamiento de Paterna pedirá a la Generalitat Valenciana que declare el municipio como “zona tensionada” en materia de vivienda, una figura que permitirá poner límites a la subida del precio del alquiler y aplicar medidas que ayuden a que las familias paterneras puedan acceder a una vivienda a un precio más asequible.
La propuesta se basa en la evolución del mercado inmobiliario en los últimos años, en el que los precios del alquiler y de compra han subido de forma constante en la Comunitat Valenciana y también en Paterna.
En la ciudad, el alquiler ha aumentado alrededor de un 10% anual, lo que está dificultando que muchas familias, especialmente jóvenes, puedan independizarse o mantener un alquiler sin que ello suponga un esfuerzo económico excesivo.
A este respecto, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha señalado que “la vivienda es un derecho básico y no puede convertirse en un privilegio solo al alcance de unos pocos”. Asimismo,ha insistido en que “Paterna cumple claramente los criterios para ser declarada municipio tensionado” y que esta medida “permitirá frenar subidas abusivas y proteger a quienes más lo necesitan”.
Sagredo ha remarcado la importancia de actuar ante la situación actual y ha precisado que "si no hacemos nada, el precio de la vivienda seguirá subiendo y eso limitará el futuro de muchas familias. Necesitamos herramientas que nos permitan garantizar alquileres más justos y facilitar que la gente pueda vivir y desarrollarse en Paterna".
