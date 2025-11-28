Paterna quiere poner freno a la subida del precio del alquiler de vivienda

El Ayuntamiento de Paterna pedirá a la Generalitat Valenciana que declare el municipio como “zona tensionada” en materia de vivienda, una figura que permitirá poner límites a la subida del precio del alquiler y aplicar medidas que ayuden a que las familias paterneras puedan acceder a una vivienda a un precio más asequible.

La propuesta se basa en la evolución del mercado inmobiliario en los últimos años, en el que los precios del alquiler y de compra han subido de forma constante en la Comunitat Valenciana y también en Paterna.

En la ciudad, el alquiler ha aumentado alrededor de un 10% anual, lo que está dificultando que muchas familias, especialmente jóvenes, puedan independizarse o mantener un alquiler sin que ello suponga un esfuerzo económico excesivo.

A este respecto, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha señalado que “la vivienda es un derecho básico y no puede convertirse en un privilegio solo al alcance de unos pocos”. Asimismo,ha insistido en que “Paterna cumple claramente los criterios para ser declarada municipio tensionado” y que esta medida “permitirá frenar subidas abusivas y proteger a quienes más lo necesitan”.

Sagredo ha remarcado la importancia de actuar ante la situación actual y ha precisado que "si no hacemos nada, el precio de la vivienda seguirá subiendo y eso limitará el futuro de muchas familias. Necesitamos herramientas que nos permitan garantizar alquileres más justos y facilitar que la gente pueda vivir y desarrollarse en Paterna".