Puçol impulsa nuevos programas de prevención de adicciones en los centros educativos
El Ayuntamiento de Puçol, a través de la concejalía de Educación y Bienestar Social, ha incorporado a los centros educativos del municipio los programas autonómicos destinados a reforzar el bienestar socioemocional y prevenir conductas adictivas, tanto relacionadas con sustancias como con el uso problemático de pantallas, videojuegos, apuestas o redes sociales. Estas iniciativas forman parte del Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024–2027, y su objetivo es fortalecer las habilidades emocionales y sociales del alumnado para favorecer estilos de vida saludables y mejorar la convivencia escolar.
La concejala de Educación, Nuria Sebastià, subraya que «la prevención temprana es una herramienta fundamental para acompañar a nuestra infancia y adolescencia. Queremos ofrecer a los centros, al profesorado y a las familias recursos que permitan afrontar los retos actuales y construir entornos educativos seguros y equilibrados».
Los programas, dirigidos a alumnado, profesorado y familias, incluyen materiales impresos y digitales diseñados para promover el bienestar emocional, prevenir el inicio de conductas adictivas y mejorar el clima escolar, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS.
La UPCCA Puçol será la responsable de coordinar el trabajo con los centros educativos, ofrecer formación al profesorado y facilitar la llegada de la información a las familias, asegurando así una aplicación eficaz en todo el municipio.
Durante este curso escolar, los centros públicos y concertados de Puçol —CEIP Bisbe Hervàs, CEIP Jaume I, CEP Luis Vives, IES Puçol y Colegio Virgen al Pie de la Cruz— iniciarán la implantación de estos programas en sus aulas, con el acompañamiento técnico del Ayuntamiento.
