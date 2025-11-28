Revolución en Compromís per Catarroja de cara a las elecciones de 2027

Aunque aún falta un año y medio para las próximas elecciones municipales, ya se están produciendo movimientos en clave electoral en las distintas formaciones políticas de la comarca. El primero en mostrar un cambio de forma pública ha sido Compromís per Catarroja. Tanto su número uno y exalcalde durante dos legislaturas, Jesús Monzó, como su mano derecha y concejal de Urbanismo durante tres legislaturas, Martí Raga, han anunciado que dan un paso atrás y no estarán en puestos de salida en los próximos comicios.

El primero en dar el paso fue Monzó, anunciando que cedía ya la vicealcaldía que ostentaba, tras el pacto de gobierno con el PSPV, que le arrebató a favor de la alcaldesa socialista, Lorena Silvent, el puesto de fuerza de izquierdas más votada que le había dado la vara de mando en los comicios de 2015 y de 2019. El traspaso de la cartera de vicealcaldía al concejal y número cinco en las listas, José Antonio Cuberos, se hizo oficial el pasado 7 de noviembre. La sustitución de la vicealcaldía llegaba justo unas semanas después de que Dolors Gimeno asumiera el cargo de Portavoz del Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Catarroja que hasta ahora regentaba Martí Raga, quien este viernes 28 de noviembre ha anunciado que no volverá a ser candidato. "En junio cumplí diez años como regidor de Catarroja. Después de una reflexión serena, compartí con mi grupo que no volveré a ser candidato en las próximas elecciones municipales. Es una decisión personal, tomada con el convencimiento que los proyectos políticos tienen etapas que se tienen que saber cerrar. Hasta la primavera de 2027 continuaré ejerciendo mi responsabilidad con la misma dedicación que hasta ahora. El futuro de Catarroja requerirá nuevas miradas y el mejor esfuerzo de todos", señalaba el concejal en sus redes sociales.

Jesús Monzó traspasó la vicealcaldía a José Antonio Cuberos hace tres semanas. / Compromís per Catarroja.

Previamente fue Monzó el que se despidió extensamente en su cuenta de Facebook, donde hizo balance de toda su trayectoria, primero como concejal de la oposición, luego como alcalde y ahora como edil de personas mayores. "A todas las personas que depositaron su confianza en mí, los debo muchas cosas, especialmente el agradecimiento eterno porque ser el alcalde durante dos legislaturas ha sido un regalo, un orgullo enorme. Durante este año, he pasado momentos preciosos y otros muy duros. Siempre, absolutamente siempre, he buscado el bien común, colectivo. Siempre he intentado ser humilde y estar al servicio de la ciudadanía, respetar. He hecho muchos amigos y amigas, personas de todas las ideologías que me han respetado y valorado", confesaba Monzó, quien a la vez, anunciaba que no iba a presentarse a la reelección: "Ahora ha llegado el momento de dejar pasar a gente que mira con los ojos de aquel adolescente que soñaba al ser el alcalde de Catarroja. Ha llegado el momento de dedicarme tiempo a mí, a mis alumnos, a mi estimada familia que siempre ha estado a mi lado. Continuaré de regidor hasta que acabe la legislatura y siempre, absolutamente siempre, podréis contar conmigo para todo el que necesitáis", concluía.

Relevo con la mirada puesta en Dolors Gimeno

Aunque aún no se ha producido la asamblea que determinará la lista de candidatos, todo apunta a que encabezará la lista, Dolors Gimeno, quien ha ido ganando peso en esta legislatura, no solo como portavoz de Compromís per Catarroja y concejala de Cultura y Política lingüistica, sino también como diputada de Cultura y portavoz de Compromís en la Diputació. El actual vicealcalde, José Antonio Cuberos, también se prevé estar en puestos de salida, y quedaría conocer la intención de la número dos y concejala de Bienestar social, Nuria Blanch.