Sedaví aprueba y difunde el III Plan de Prevención de Drogodependencias y Conductas Adictivas 2025-2028

En la sesión plenaria municipal celebrada el pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Sedaví aprobó el III Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias y Conductas Adictivas, elaborado por la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA). Este documento estratégico marca las líneas de actuación para el período 2025-2028 y refuerza el compromiso municipal con la promoción de hábitos saludables y la lucha contra las adicciones.

El Plan se alinea con la Estrategia Europea sobre Drogas 2021-2025, el Plan Nacional sobre Drogas y la Ley 10/2014 de la Generalitat en materia de Salud Pública, garantizando que las acciones municipales se desarrollen en coherencia con las directrices europeas, estatales y autonómicas.

La técnica de la UPCCA de Sedaví, Laura Puertas del Arco, ha señalado que "este plan es una auténtica hoja de ruta que orienta la acción profesional y comunitaria en materia de prevención. Su finalidad es ofrecer herramientas claras y eficaces para construir un entorno más saludable, consciente y libre de adicciones, con especial atención a la infancia y adolescencia".

La concejala de Servicios Sociales, Úrsula Campo, ha destacado que "con la aprobación y difusión de este plan, c Queremos que toda la ciudadanía pueda acceder a este documento, y que se convierta en un referente para avanzar hacia una comunidad más crítica, responsable y comprometida frente a las adicciones”. El alcalde de Sedaví, ha añadido que “este Plan es fruto del trabajo conjunto, y de la voluntad política de situar la Prevención en el centro de las políticas municipales. Con su difusión, Sedaví da un paso firme hacia la construcción de una sociedad más saludable y consciente".

El III Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias y Conductas Adictivas 2025-2028, está disponible para consulta y descarga en la página web oficial del Ayuntamiento de Sedaví, en formato valenciano y castellano, garantizando su accesibilidad a toda la ciudadanía.