Torrent llevará la Navidad a todos los barrios y los diseminados afectados por la dana

Las luces navideñas de Torrent llegarán a todos los rincones de la ciudad, también a la calle Valencia, junto al barrio del Xenillet y a los diseminados y la entrada de la Curra, las zonas más afectadas por la riada. El consistorio se ha propuesto trasladar el espíritu navideño a todos los barrios y eso han explicado en la presentación de la amplia programación que se extiende desde el 1 de diciembre hasta la Cabalgata de Reyes del 5 de enero .

Este año, se ha reforzado la propuesta municipal con nuevas propuestas familias, espacios temáticos y una apuesta más firme por la descentralización de la actividad. La alcaldesa, Amparo Folgado, y la concejala de Fiestas, María Fernández, han presentado conjuntamente los detalles de una programación que aglutina propuestas culturales, musicales, infantiles, juveniles, deportivas, comerciales y tradicionales.

Tras el éxito de años anteriores, ambas responsables han subrayado que 2025 supone un salto cuantitativo y cualitativo, con una apuesta clara por descentralizar actividades y reforzar la presencia navideña en todos los rincones del municipio.

Presentación de la campaña de Navidad y la programación en Torrent / A.T.

Una temporada que empieza este viernes con el encendido de luces a las 20:00 horas en la Plaça Bisbe Benlloch con un gran espectáculo visual y musical que contará con coros, la Unió Musical y la cantante Paula Villarroya, entre otros participantes. Además, el alumnado de FP del IES la Marxadella proyectarán un espectáculo de luces para cerrar el acto.

Relevancia de citas religiosas

La programación oficial se iniciará el 1 de diciembre con cuentacuentos en el Parc Central y este año se recuperarán actos religiosos como la celebración de la Aurora y la Eucarística de la Inmaculada. Estos dos eventos precederán a la inauguración del belén municipal en la plaza Corts Valencianes, que este año inaugurarán las clavariesas de la Purísima, en el día de su patrona, el 8 de diciembre. El belén estrena este 2025 una puesta en escena renovada y un espacio más accesible y ambientado.

El 12 de diciembre, el Mercado de Sant Gregori acogerá la inauguración de la Exposición de Belenes, acompañada por los villancicos de la Rondalla Camí la Noria. Y el 27 de diciembre, Torrent celebrará la San Silvestre Solidaria, una de las pruebas deportivas más multitudinarias del año, con salida y meta en la calle Ramón y Cajal, y que combina deporte y ambiente festivo.

Por otra parte, cabe destacar el mercado de Navidad en la avenida del Vedat del 5 al 8 de diciembre y el III Mercado de Navidad del Comercio de Torrent, del 12 al 14 de diciembre en la plaza Unió Musical, donde habrá artesanía, gastronomía y animación para dinamizar el comercio local.

Ampliación del programa infantil

El consistorio sabe que la Navidad es para los más pequeños, para las familias torrentinas. Por eso, han reforzado y ampliado las actividades infantiles y juveniles. La Jaima del Cartero Real recorrerá los barrios del municipio como Parc Central, plaza América, Pedro Iturralde, Sant Gregori, el Vedat y la plaza Mayor, acercando la magia a todos los rincones. El Centro de Información Juvenil (CIJ) ofrecerá talleres gratuitos de doblaje (23 diciembre), baile urbano (26 diciembre), creación de videojuegos y apps (29 diciembre), juegos de mesa y estrategia (30 diciembre) y customización de ropa (2 enero).

Mapa de las actividades de Navidad de Torrent. / A.T.

El 31 de diciembre, Torrent celebrará la ya tradicional Nochevieja Infantil en la Plaza de la Unión Musical, con photocall, personajes, actuaciones y campanadas a mediodía con chocolatinas y zumo. Está previsto que se repartan más de 1.000 unidades. Ese mismo día, por la noche, la ciudad despedirá el año con uvas, con ambientación musical y un espectáculo pirotécnico de Hermanos Caballer, también en la Plaza de la Unión Musical.

Campamento Real: tres días para entregar la carta a los Reyes

Del 2 al 4 de enero, la Plaza de América volverá a transformarse en el Campamento Real, con actividades, juegos, mercadito y recepción de los Reyes Magos. Se habilitarán dos trenes de Navidad para facilitar el acceso desde distintos puntos de la ciudad. Fernández señaló, “es una de las actividades más queridas por las familias. Tres días enteros para disfrutar, jugar y entregar la carta en un entorno mágico”.

Cabalgata de Reyes

El 5 de enero, Torrent celebrará su gran Cabalgata, con salida ampliada desde Genaro Palau para permitir mayor afluencia de público. Folgado explicó, “mantenemos el recorrido ampliado ya en 2024, para evitar acumulaciones de personas, Torrent es una ciudad grande y merece una cabalgata a la altura de su gente. Queremos que nadie se quede sin verla”.

Para cerrar la rueda de prensa, Amparo Folgado y María Fernández lanzaron un mensaje a todos los torrentinos, “la Navidad ya ha llegado a Torrent. Es tiempo de compartir, de recordar y de sentirnos unidos como una gran familia. Os invito a todos a disfrutar de esta programación pensada con mucho cariño, para que cada uno encuentre en Torrent su momento de ilusión en estas fechas tan especiales”.