Un total de 144 alumnos de Torrent elaboran los adornos navideños para los ficus de la Avenida Al Vedat

Un total de 144 alumnos de cuatro centros educativos de Torrent han tenido una cita muy especial, y es que los estudiantes de El Molí, Antonio Machado, María Auxiliadora y Santo Tomás de Aquino se han congregado en la Avenida Al Vedat para ver colgados los adornos navideños – que durante semanas han preparado con mucho entusiasmo – que ahora decoran los emblemáticos ficus de Torrent.

La alcaldesa Amparo Folgado, se ha dirigido a los escolares participantes, “queridos niños y niñas, hoy habéis llenado de magia la Navidad de Torrent. Cada adorno que habéis creado con tanto cariño hace que nuestros ficus brillen como nunca, porque llevan vuestra ilusión y vuestra alegría. Gracias por hacer de nuestra ciudad un lugar más bonito y especial en estas fechas. Vuestro trabajo, vuestra creatividad y vuestras sonrisas son el mejor regalo de esta Navidad”.

A las 11h de la mañana, en el ficus situado al lado del Ayuntamiento, en la plaza Obispo Benlloch, se han reunido los 55 escolares del CEIP El Molí y los 25 estudiantes de María Auxiliadora con la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado y la concejal de Educación, María Fernández, para protagonizar la visita de sus propios adornos navideños que ellos mismos han confeccionado durante estas últimas semanas. Posteriormente, a las 12h, en el ficus situado en la parte alta de la Avenida Al Vedat – en el cruce con las calles Genaro Palau y Comare Pilar Mart – 25 alumnos del CEIP Antonio Machado y 39 estudiantes de Santo Tomás de Aquino han hecho lo propio con sus aderezos, consolidando así una de las tradiciones más arraigadas en la ciudad. “Ver a tantos alumnos de Torrent participando de esta manera en la Navidad es, sin duda, un orgullo para todos. Pero sobre todo para ellos, y esta mañana lo hemos podido constatar: los niños y jóvenes se mueven, se involucran, se comprometen y se responsabilizan, y esa es la parte más importante, que se sientan parte importante de nuestra ciudad”, ha confesado la concejal de Educación del Ayuntamiento de Torrent, María Fernández.

Uno de los adornos confeccionados / L-EMV

Los estudiantes de estos cuatro colegios de Torrent entregaron sus adornos navideños hechos a manos los días previos para que la brigada de obras se encargara de instalarlos y que estuvieran listos para el día de hoy. De esta manera, los ficus de nuestra ciudad han pasado a convertirse en auténticos árboles de Navidad, afianzando una de las iniciativas más esperadas del año, pues la implicación de los alumnos en esta actividad la convierte en única y especial en la que los niños y jóvenes, no sólo fomentan la creatividad, el ingenio, el esfuerzo, la belleza y el arte, sino que sobre todo, se sienten parte fundamental en la construcción de la ciudad en una de las épocas más esperadas del año, la Navidad de Torrent.