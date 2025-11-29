Una boda muy de Levante-EMV en Torrent

Lo que una el periodismo o, mejor dicho, Levante-EMV, que lo celebren amigos, familiares y, especialmente, los contrayentes. Los diseñadores Javier Sprang y Carmen Planells se han casado esta mañana en l'Hort de Montesinos de Picanya en una ceremonia en la que no faltaron compañeros de ambos y numerosos dirigentes socialistas, ya que el padre de la novia es el veterano dirigente local y actual presidente del PSPV-PSOE de Torrent, Ximo Planells.

Al enlace, benedecido por una meteorologia envidiable, acudió el exalcalde de la localidad, Jesús Ros, así como varios ediles de la corporación como Eduardo Gómez y Andrés Campos, y también la nueva secretaria general del partido en Torrent, Nati Fajardo.

La feliz pareja, que lleva ya muchos años de relación, se conoció en la redacción del periódico Levante-EMV, más concretamente en la sección de Diseño. Por eso, también acudieron al evento el director Joan-Carles Martí, y varios compañeros del rotativo y también de la agencia de comunicación donde trabaja actualmente la novia.