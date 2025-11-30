Última hora
Vaivén
El emotivo abrazo sin color político en el homenaje por la dana de Llocnou
El pueblo más pequeño de España, Llocnou de la Corona, celebró este sábado un acto de reconocimiento y homenaje a todas las instituciones, colectivos y entidades valencianas y del resto de España que ayudaron al municipio en los días y meses posteriores a la DANA. Especialmente emotivo ha sido el abrazo de la alcaldesa de la localidad, la popular Paqui Llopis, con el presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud y alcalde de Sedaví, el socialista José F. Cabanes, con quien fue al instituto cuando eran jóvenes y quien ha salido al rescate del pequeño municipio en muchas ocasiones durante este complicado año.
Suscríbete para seguir leyendo
- La aparición de un tramo de la muralla romana en pleno centro redefine los límites de Valentia
- Pradas asegura que el día de la dana le ordenaron no molestar a Mazón sobre las 14 horas
- Almussafes prepara 600.000 metros de suelo para una factoría como la de MG
- ¿Donde está el 'tubo de luz' en la decoración navideña de València?
- Recorrido y cortes de tráfico durante la Maratón en València
- Muere el expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas
- El transporte público de València muere de éxito: 'No cabe un alfiler, es insoportable
- Llorca prepara una renovación total en el Palau