El emotivo abrazo sin color político en el homenaje por la dana de Llocnou

El pueblo más pequeño de España, Llocnou de la Corona, celebró este sábado un acto de reconocimiento y homenaje a todas las instituciones, colectivos y entidades valencianas y del resto de España que ayudaron al municipio en los días y meses posteriores a la DANA. Especialmente emotivo ha sido el abrazo de la alcaldesa de la localidad, la popular Paqui Llopis, con el presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud y alcalde de Sedaví, el socialista José F. Cabanes, con quien fue al instituto cuando eran jóvenes y quien ha salido al rescate del pequeño municipio en muchas ocasiones durante este complicado año.