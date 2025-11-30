Vecinos de Manises ante el proyecto de la N-220: "Que acaben ya las obras, vivimos entre polvo"

"¿Tú viste alguna vez el programa ¿Quién sabe dónde??, pues esto es lo mismo, ¿quién sabe cuándo?". Manuel camina con su amigo Jesús con un bastón, una boina y una chaqueta de invierno en un día frío, soleado y con mucho viento. Preguntado por las obras de la carretera N-220 que cortan Manises en dos y que llevan en marcha desde el año 2021, ambos hombres, que pasean en esta mañana de un día de cada día dicen que "es lo que hay, van a dejarlo muy bonito, pero toca esperar" y se hacen esa pregunta: no saben cuándo terminarán.

La macro obra que va desde el Polígono Fuente del Jarro de Paterna, pasando por la carretera de acceso al Aeropuerto de Manises hasta la V-30 y la A-3, prevé duplicar la calzada en este trazado y unir el municipio de Manises en la parte superior con una zona ajardinada de ocio y deportiva para el municipio. Algo histórico para el barrio de Sant Francesc, separado del núcleo urbano por la carretera de acceso al aeropuerto.

Obras de la carretera de acceso al aeropuerto de Manises. / Miguel Ángel Montesinos

El plazo de entrega de esta obra de gran envergadura lo adelantó la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé en abril del año pasado, diciendo que los trabajos culminarían en dos años aproximadamente. Es decir, en abril de 2026. "Aquí vienen los albañiles cada día a almorzar y ya te decimos que en esa fecha no estará acabado", asegura Mari Carmen, que regenta un bar a escasos metros de la infraestructura. Fuera tiene una terraza con vistas a una valla que separa el barrio del espacio de obra. Hoy hace viento y el polvo en suspensión es bastante.

David, que también trabaja en un bar en la misma plaza, limpia las sillas y las mesas de polvo y las va amontonando, ahora que ya se ha pasado la hora del almuerzo. "Se llena cada día de trabajadores. Las obras son un fastidio pero se tienen que hacer y mientras tanto, dinamizan la actividad económica del barrio, nos dan trabajo, aquí vienen muchos trabajadores a tomar café, almorzar...y eso es positivo", reflexiona.

"Lo que sea bueno para Manises, bienvenido sea"

Borja, por su parte, lleva auriculares inalámbricos y se protege del viento con un anorak deportivo. Explica que, por una parte, los accesos a esa parte del municipio -que tiene polígono industrial, el instituto José Rodrigo Botet, el polideportivo, el campo de fútbol y la escuela de cerámica, entre otros servicios- son deficientes. "Tenemos el pueblo partido en dos. Estamos al otro lado del casco urbano y perdemos mucho tiempo moviéndonos de un lado a otro del municipio", explica.

Con todo, en la otra cara de la moneda, cuando terminen las obras "será positivo para el pueblo porque lo unirá y revalorizará esta zona". Por eso, concluye el vecino, "todo lo que sea bueno para Manises, bienvenido sea".

Vecinos pasan de un lado a otro de Manises en las obras de la carretera del aeropuerto. / Miguel Ángel Montesinos

La mirada general de los más de 15 vecinos y vecinas con las que habla este diario es que hay que aguantar las obras, que como todas, nunca sabes cuánto durarán, pero también destacan las molestias de vivir entre un polvo constante, sobre todo en días de gran viento. "En un inicio dan una fecha, pero es normal que conforme vayas levantando tierra te encuentres cosas y el calendario se flexibilice. Eso sí, creemos que es importante cumplir con las fechas porque esto afecta al día a día del barrio", añade María, que reside por la zona.

"Limpiamos cada día, porque todo se llena de polvo y no podemos abrir las ventanas. Vivimos entre polvo", añade Marta, que vive en una casa justo al lado de las obras. Con todo, agradecen que se haya avanzado y mucho con los trabajos, pues cuando se taladraba, "se me caían los ladrillos de casa por la fricción con el suelo".

Una obra de 94 millones

Se trata de un proyecto de gran envergadura en el que el Gobierno de España invertirá un total de 94 millones de euros y que acabará con la división del municipio por el vial que da acceso al Aeropuerto de Valencia, situado también en Manises. La intención es mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad vial así como "cambiar la fisionomía de Manises que ganará un espacio verde lúdico y deportivo y de convivencia, más habitable y más saludable", señalaba Pilar Bernabé en abril de 2024. Además, esta actuación "va a suponer la mejora de las comunicaciones entre polígonos industriales como Fuente del Jarro, favoreciendo la competitividad de las empresas y su conectividad".

Obras de acceso al aeropuerto de Manises. / Miguel Ángel Montesinos

Además, el Ministerio de Transportes ya trabaja en las obras complementarias para duplicar la N-220 de acceso al aeropuerto de Valencia por 3,8 millones de euros. Estas actuaciones consistirán en la mejora del ramal de conexión para permitir el movimiento directo de los vehículos desde la V-11 a la A-3 en dirección Madrid. Ambas actuaciones han supuesto una inversión por parte del Gobierno de España que supera los 94 millones de euros.