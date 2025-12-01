Alboraia amplía el plazo para culminar las obras del nuevo IES la Patacona

El pleno del Ayuntamiento de Alboraia ha ampliado por unanimidad el plazo para la finalización de la construcción del nuevo instituto público en La Patacona hasta marzo de 2026. El alcalde, Miguel Chavarría, y la concejala de Urbanismo, Ana Bru, han visitado las obras para ver el estado de las mismas y supervisar el proyecto en ejecución.

La construcción sigue su curso, y se están ultimando los detalles para poder tener el centro educativo público finalizado para marzo de 2026. Ya se están realizando los acabados, instalando ventanas y puliendo suelos para dejar preparados los últimos detalles de los aularios. Próximamente, se acometerá la urbanización exterior y las zonas ajardinadas y accesos, dando por acabada la obra en la parcela municipal dotacional de 9.983 metros cuadrados.

El nuevo instituto será un edificio de planta baja y dos alturas que contará con 20 unidades de ESO, cuatro de Bachillerato, cafetería y gimnasio. Será un centro de bajo consumo energético y adaptado a las exigencias de sostenibilidad actuales, que contará con un amplio patio central con pistas deportivas y zonas de juegos con árboles de sombra. El actual IES La Patacona pasará a ofrecer un mayor catálogo de titulaciones de Formación Profesional, mientras que el nuevo instituto acogerá los módulos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Una reivindicación de daños

Las obras del nuevo instituto comenzaron finalmente a finales de junio de 2024 tras varios años de trámites, esperas y protestas por parte de la comunidad educativa, que llevan años exigiendo la construcción del nuevo centro educativo y que se cumplieran los plazos. Los trabajos se retrasaron unos meses más de lo previsto inicialmente porque la empresa adjudicataria en un primer momento quebró y el proyecto tuvo que pasar a manos de otra mercantil propuesta por la anterior.