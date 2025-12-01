El Ayuntamiento conmemora el ¡Sí quiero! de 50 parejas en Paterna por sus Bodas de Oro

Un año más, el Gran Teatre Antonio Ferrandis se convirtió en el escenario de la simbólica ceremonia colectiva, organizada por el Ayuntamiento de Paterna, y que congregó a 50 parejas de la ciudad que celebraron su 50 Aniversario de casados, el pasado viernes, 28 de noviembre.

El Alcalde, Juan Antonio Sagredo, acompañado de la Teniente Alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura y el portavoz del equipo de gobierno, David Fortea, fue el encargado de oficiar este emotivo acto de celebración de las Bodas de Oro que protagonizaron estos vecinos y vecinas paterneros.

Ceremonia de las Bodas de Oro de 50 parejas paterneras. / Levante-EMV

Durante esta conmemoración tan especial en este emblemático espacio engalanado para la ocasión, los protagonistas recibieron por parte del consistorio paternero un obsequio junto a una fotografía de recuerdo realizada en el photocall del evento, con motivo de su medio siglo de matrimonio.

Representación teatral

A continuación, las parejas casadas y familiares asistentes disfrutaron de la representación teatral Dulcinea, interpretada por la actriz y cantante española Paloma San Basilio.

Todo un emocionante espectáculo teatral con fragmentos de Don Quijote de La Mancha, inolvidables textos del Siglo de Oro, divertidos textos originales y canciones.