Benetússer exalta a sus Falleras Mayores del ejercicio 2026

Benetússer ya tiene oficialmedntre Falleras Mayores para el ejecicio 2026 tras el acto de la exaltación, celebrado ayer en el CC El Molí. La alcaldesa de la población y presidenta de la Junta Local Fallera, Eva Sanz Portero, fue la encargada de imponer las bandas a Nairobi Gil Martín y a Elisa Moreno Arce como Fallera Mayor Infantil y Fallera Mayor de Benetússer, respectivamente.

En un acto lleno de emoción, en el que no faltaron representantes de Junta Local Fallera y de las seis comisiones de Benetússer, así como numerosos miembros de la corporación municipal y representantes de fallas amigas, se les hizo entrega a ambas de un cuadro conmemorativo que las reconoce como parte de la historia de las fiestas josefinas de la localidad.

Durante el acto de presentación, Nairobi y Elisa estuvieron acompañadas en todo momento por sus Cortes Honor compuestas por las niñas Valeria Caballer Guillén, Celia Ibáñez Fácila, Norah Miralles Pla, Noa Ciudad Agapito y Paula Corchero Ponce, así como por las jóvenes Esmeralda Torres Blanco, Gloria Júdez Ruiz, Susana Gallego Herrera, Susana Giménez Ballester y Marina Blanco Ferré.

Corte de honor de la Fallera Mayor de Benetússer. / A. B.

Con la exaltación de las Falleras Mayores de Benetússer comienza la cuenta atrás de unas fiestas que tendrán su pistoletazo de salida con la Crida, prevista para el 22 de febrero, tras la celebración de los actos de presentación de las seis fallas del municipio.