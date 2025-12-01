Burjassot entrega sus premios Mujer y Deporte y de narrativa Isabel de Villena

El Ayuntamiento de Burjassot, dentro de sus actividades alrededor del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, acogió el pasado viernes al atardecer, en el salón de plenos, la gala de entrega de los premios Mujer y Deporte y del XIV Concurso de Narrativa Breve Isabel de Villena. Presidieron el acto el alcalde, Rafa García, y la concejala de Igualdad y Feminismo, Yolanda Andrés, en presencia de representantes del tejido asociativo del municipio y familiares de las personas galardonadas.

En cuanto al certamen literario con perspectiva de género, el jurado distinguió las siguientes obras: en Categoría Adulta, ‘Las invisibles’, de María Jiménez Sanz; en Categoría Juvenil, ‘Triunfadora’, de Monika Alejandra Ros García, y, en Categoría Infantil, ‘Luchamos por la igualdad, de Amélie Marzal Llorente. Los relatos de las premiadas se publicarán en la página web municipal.

En lo que se refiere a los premios Mujer y Deporte, en Categoría Mujer Deportista, Sara Sospedra Escat logró el primero y Belén Sospedra Escat el segundo; en Categoría de Club, el Club de Gimnasia Rítmica L’Almara se adjudicó el primero y el Grupo de Recreación Deportiva Burjapower el segundo.

Las escritoras y las deportistas, así como las representantes de las sociedades premiadas, recibieron de manos de manos del alcalde, Rafa García, y de la concejala de Igualdad, Yolanda Andrés, sendos diplomas acreditativos y un detalle conmemorativo. Como se recordó en el transcurso de la gala, la convocatoria de estos premios aporta su granito de arena a poner en valor “la fuerza transformadora de la cultura y el deporte” por “hacer efectiva la igualdad entre hombre y mujeres”.