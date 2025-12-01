Burjassot grita "no a la violencia contra las mujeres" en una marcha atlética por las calles

La XV Volta a Peu contra la Violència de Gènere de Burjassot culminó el domingo por la mañana las actividades que este municipio de l’Horta Nord desarrolló durante el mes de noviembre alrededor de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre.

Organizada por el ayuntamiento –a través de las Concejalías de Igualdad y de Deportes– en colaboración con las asociaciones locales que conforman el Foro de Participación por la Igualdad de Género, la nueva edición de la carrera y marcha, no competitiva, reunió centenares de ‘atletas’, tanto de la Ciudad de los Silos como de localidades vecinas, para decir “stop a la violencia de género”, “la violencia machista la paras tú” y “el amor no es la hostia”, entre otras consignas.

Con el dorsal número 1 fue el alcalde de Burjassot, Rafa García, acompañado de la concejala de Igualdad y Feminismo, Yolanda Andrés, el encargado de marcar la cuenta atrás para el inicio de esta prueba de fondo a través de un circuito urbano de cuatro kilómetros que tuvo su salida y meta en la plaza del Ayuntamiento.

A lo largo del trayecto, los participantes contemplaron emblemas del patrimonio histórico del pueblo como el Antiguo Mercado Municipal, el Castillo y Dehesa de San Juan de Ribera, la ermita de Sant Roc y el monumento de los Silos. El grupo de batucada Raizes puso los tambores para gritar “no a la violencia”.