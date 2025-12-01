Un centenar de personas claman por la inclusión plena en la gala de Adisto en Torrent

El Auditori de Torrent acogió este domingo la Gala Adisto (Asociación de Personas con Discapacidad de Torrent) 2025, uno de los actos centrales de la Semana de las Personas con Discapacidad, que reúne diversas actividades dedicadas a la sensibilización y la inclusión. Con el lema "De tu mano", la gala volvió a convertirse en un espacio donde el talento, la emoción y la integración cobraron todo el protagonismo.

El acto, conducido por José Luís Santamaría, reunió a más de 90 participantes entre artistas, academias, escuelas y jóvenes de Adisto, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del año para la asociación y para la ciudad. Tal como recordó el presentador al inicio del evento, la gala es posible gracias a la implicación y generosidad de entidades como Escuela Danza Torrent, Club Gimnasia Torrent, Bailes de Salón Javier Fernández, Kangoo Salta con S, Academia Allegretto Vedat, The Stage Academia, así como los artistas Pedro Soto, Verónica Avellán y Paula Villarroya, entre otros.

Un espectáculo de integración real

La gala, centrada en actuaciones conjuntas entre escuelas y personas usuarias de la entidad, dio continuidad al espíritu de Adisto: mostrar que la inclusión no se reclama, se practica. Un modelo que desde 1999, persigue que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan desarrollar su proyecto de vida "con apoyos, oportunidades y plena inclusión social" mediante ocio, formación, expresión artística, deporte y autonomía personal.

Desde el primer minuto, el Auditori se convirtió en una demostración viva de ese compromiso. Cada actuación fue diseñada para que los chicos y chicas de Adisto no fueran acompañantes, sino protagonistas, integrándose en las dinámicas habituales de academias y escuelas con las que llevan meses trabajando.

El presidente de Adisto, José Mª Fernández Guil, sorprendió al público anunciando tres regalos simbólicos con motivo del 25º aniversario de la entidad. El primero fue la Carta de Poblament, el reconocimiento que Torrent otorgó a la asociación, la noche anterior, y que entregó "a todas las familias de Adisto" como un homenaje colectivo. El segundo regalo fue la presentación de un vídeo dedicado al elenco de la obra “Don Juan Tenorio”, especialmente a Mauri, uno de sus protagonistas, a modo de agradecimiento por su esfuerzo y por el impacto del estreno. El tercer regalo, recibido con entusiasmo por los asistentes, fue el anuncio de la adquisición de una furgoneta adaptada, un vehículo inclusivo que llegará en los próximos meses y que permitirá mejorar la movilidad y la autonomía de los usuarios de la asociación.

Danza en la gala de Adisto. / L-EMV

El presidente transmitió que “estos actos son reivindicativos de nuestro colectivo, pero nosotros los convertimos también en una celebración, porque hay motivos para celebrar: vamos avanzando como sociedad”. “Este año cumplimos 25 años como asociación, y uno de los regalos más importantes que hemos recibido es la Carta de Poblament que nos concedieron ayer; es un reconocimiento para todas las familias de Adisto”. Y destacó que “cada logro, cada esfuerzo y cada proyecto -como el estreno de nuestro ‘Don Juan Tenorio’- es un regalo para nuestros chicos y chicas, los verdaderos protagonistas de ADISTO.”

Tras las palabras del presidente, la alcaldesa, Amparo Folgado, inició su intervención destacando la esencia de Adisto en la vida municipal, "cada año, cuando subo a este escenario, tengo la misma sensación: que aquí, junto a vosotros, en esta Gala de Adisto, no vengo a hablar, sino a aprender". Folgado subrayó además que este acto se celebra en el marco de la Semana de las Personas con Discapacidad, “una semana que pone en valor el compromiso de toda la ciudad con la inclusión”, tal como expresó en su discurso oficial.

Actuación en la gala de Adisto. / L-EMV

Adisto recibe la Carta de Poblament 2025

Folgado recordó el orgullo de haber podido conceder, en la noche de ayer el Premio Carta de Poblament en la categoría Sociedad y Concordia, que celebraba su XII edición. Se trata del máximo reconocimiento que una Gran Ciudad puede otorgar a una entidad, reservado únicamente a organizaciones que dejan una huella profunda en la ciudadanía.

Tras la segunda parte de actuaciones, todos los chicos y chicas de ADISTO subieron al escenario para la lectura del manifiesto y la tradicional foto de familia. Se pasó a leer, por parte de una socia de Adisto, del manifiesto de CERMI bajo el lema de este año “40 años de España en la Unión Europea: Sin dimensión social no hay Europa”, con motivo de la celebración del 3 de diciembre, del Día Internacional y Europeo de las personas con discapacidad. Un manifiesto con 12 declaraciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad: “España celebra 40 años en la Unión Europea y las personas con discapacidad han contribuido a construir una Europa de derechos, diversidad y democracia.”