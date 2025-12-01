Llocnou de la Corona homenajea al voluntariado de la dana

"Llocnou de la Corona os llevará siempre en su memoria. Y aún más importante: os llevará siempre en su corazón". Así terminó su discurso la alcaldesa de Llocnou de la Corona, Paqui Llopis, en el acto de homenaje al voluntariado, ayuntamientos, entidades y empresas que participaron en el rescate y recuperación del municipio más pequeño de España tras la dana. La plaza frente al ayuntamiento y junto a la iglesia se llenó de vecinos y vecinos para aplaudir a los "héroes" que participaron en la ayuda tras la trágica noche del pasado 29 de octubre.

Con la música del Cuarteto de Cuerda de València y un emotivo minuto de silencio comenzó el acto -que fue conducido por la periodista y Coordinadora Intermunicipal de la Mancomunitat de l'Horta Sud, Laura Sena- con un emotivo discurso de la alcaldesa Llopis, que destacó: "Hoy, nuestras calles ya no están cubiertas de barro. Pero nuestros corazones sí conservan una huella, la huella de vuestra solidaridad. Una huella que no duele, sino que fortalece. Una huella que no queremos borrar, porque nos recuerda que, incluso en los días más oscuros, siempre hay alguien capaz de traernos de vuelta la luz".

Llopis junto al alcalde de Sedaví, José F. Cabanes. / C.G.A.

Llopis recordó que en los días siguientes a la tragedia del 29 de octubre "hubo un momento en el que miré alrededor y pensé que sería imposible volver a poner en pie este pequeño municipio. Pero entonces vi algo extraordinario: vi que Llocnou de la Corona no estaba sola". Por ello, en nombre del ayuntamiento y del centenar de vecinos y vecinas, "solo puedo decir una palabra que se queda pequeña… pero es la única que existe: Gracias. Gracias por no dejarnos caer. Gracias por no dejarnos solos. Gracias por devolvernos la esperanza".

Entrega de placas y diplomas

La entrega de reconocimientos comenzó por los ayuntamientos. En primer lugar, la alcaldesa reconoció al alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José Francisco Cabanes, que explicó que "desde pequeño me he criado conociendo Llocnou, con el que estamos interconectados por muy pequeño que sea. Esos días quedó demostrado que por encima de la política están las personas". Cabanes y Llopis se abrazaron en un emotivo gesto.

Reconocimiento a la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, el alcalde de Alcàsser, Alberto Primo, y la alcaldesa de La Quar, Marta Puigantell. / C.G.A.

Asimismo se quiso reconocer el trabajo de los concejales y edilas de la corporación local Rubén Molina, Josefa Alapont, Nicolás Pérez y Rosa María Palmero.

A continuación se reconoció al alcalde de Alcàsser, Alberto Primo, a la alcaldesa de Xirivella y presidenta de la Federación Valenciana de Municipios, Paqui Bartual, a la alcaldesa de La Quart, Marta Puigantell, al alcalde de Cullar Vega, Jorge Sánchez Cabrera (en su nombre recogió la placa la teniente alcalde Elvira; a Antonio García Ramos, alcalde de Valderrubio; a Roberto Cano Vázquez, alcalde De Hinojosa De San Vicente; y a Antonio Arrabal Saldaña, Alcalde de Escuzar.

Un grupo de voluntarios homenajeados. / C. G. A.

Voluntarios de toda España

Posteriormente, se pasó a reconocer por grupos a un total de 15 voluntarios y voluntarias del pueblo, a los que siguió el homenaje a cerca de 40 voluntarios de la Comunitat Valenciana y de otros puntos de España. Los llegados desde Galicia desplegaron su bandera autonómica entre aplausos del público.

Luego llegó el turno para recordar a las asociaciones y empresas, así como a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con representantes de la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias, Bomberos y de diversos colectivos de Protección Civil. Y a título póstumo se reconoció a Adolfo, guardia civil fallecido en la riada. Recogió la placa su hermana.

Miembros de la Guardia Civil y Bomberos homenajeados. / C. G.A.

El acto de homenaje terminó con el descubrimiento por parte de la alcaldesa Llopis de una placa en el ayuntamiento donde se recuerda la labor de todo el voluntariado que ayudó a Llocnou tras la riada que inundó y asoló la población más pequeña de España.