Mari Carmen Gascó i Lluna ya es Fallera Mayor de Sedaví

Mari Carmen Gascó i Lluna ya es oficialmente la máxima representante de las fiestas falleras del municipio de Sedaví. La mañana del 30 de noviembre la Sala Canal acogió la Exaltación de la Fallera Mayor de la Junta Local Fallera de Sedaví para el año 2026. El día de Mari Carmen empezó con un pasacalle por las calles de su municipio acompañada de la presidenta de la Junta Local Fallera de Sedaví, Lorena Tolsà i Coronado. En la comitiva también estaba su corte de honor, formada por Yanelis Caridad Rodríguez i Ponce. Acompañadas por algunas Falleras Mayores y Falleras Mayores Infantiles de la Junta Local Fallera de Sedaví de otros años, el pasacalle concluyó en la puerta del Ayuntamiento de Sedaví.

A continuación, se celebró el acto protocolario en la Sala Canal de Pinedo en el cuál M.ª Carmen como Yanelis recibieron las bandas que las acreditan como representantes de la Junta Local Fallera de Sedaví de manos del presidente Jose Cabanes, alcalde de Sedaví.

El momento más emotivo del acto llegó de las manos del padre de la Fallera Mayor 2026 de Sedaví quién, por sorpresa y vestido con indumentaria valenciana, sacó la banda de M.ª Carmen Gascó entre la emoción y las lágrimas de la exaltada.

Exaltación de la Fallera Mayor de Sedaví. / A.S.

Otro de los momentos con más carga emocional fue cuando la mantenedora del acto Mónica Zanon, Fallera Mayor 1988 de Sedaví y amiga de MªCarmen Gascó, dedicó unas palabras a M.ª Carmen y Yanelis en las cuáles destacó la gran calidad humana de ambas y la gran ilusión con la que están viviendo este gran año fallero.

El Ayuntamiento de Sedaví, asociaciones del municipio, Juntas Locales de la comarca y las cuatro comisiones falleras de Sedaví acudieron a dar la enhorabuena al cuadro de honor 2026 de Sedaví al acto de la Exaltación 2026 que concluyó con el Himno Regional.