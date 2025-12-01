Metrovalencia refuerza su servicio de trenes para el partido entre el Torrent y el Betis

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) reforzará el miércoles 3 de diciembre el servicio de metro y tranvía para facilitar el desplazamiento de los aficionados tras el encuentro de Copa del Rey que disputan el Torrent C.F. y el Real Betis Balompié, a raíz de una petición del Ayuntamiento de Torrent para facilitar el acceso de los aficionados torrentinos al estadio. El partido se jugará a partir de las 21 horas en el estadio Ciutat de València.

FGV ofrecerá servicio en la Línea 6 de tranvía (Tossal del Rei-Beteró), a la que pertenece la parada Estadi Ciutat de València, situada a las puertas del estadio, tras la finalización del partido, en dirección Beteró, a las 23.15 y 23.25 horas, siempre que el encuentro no se demore por prórroga, en cuyo caso se adecuaría el servicio a la finalización del partido. Cabe recordar que la Línea 6 funciona entre Beteró y Tossal del Rei debido a las obras que se están acometiendo en esta línea.

Parada de tranvía frente al estadio Ciutat de València. / L-EMV

Además, los aficionados pueden acceder y regresar del estadio Ciutat de València desde la cercana estación de metro de Machado, correspondiente a la Línea 3 (Rafelbunyol-Aeroport). En concreto, a las 23.05 horas se ha programado un tren de L7 desde Machado hasta Torrent Avinguda; otro a las 23.20 horas de L3 desde Machado hasta Aeroport; y un servicio adicional de L2 a las 00.00 horas desde Àngel Guimerà hasta Torrent Avinguda.

Los servicios previstos por Metrovalencia para este evento forman parte de los dispositivos especiales que realiza la empresa pública y tienen como objetivo favorecer la movilidad en transporte público. Todos aquellos usuarios que deseen ampliar la información de horarios y frecuencias pueden consultar la página web www.metrovalencia.es, llamar al teléfono gratuito 900 46 10 46 de Atención al Cliente, o contactar a través de la red social X @metrovalencia y la app oficial.