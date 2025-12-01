Moncada reabre al público el Museo de la Fábrica de la Seda con visitas teatralizadas

Moncada volverá a abrir las puertas del Museo de la Fábrica de la Seda este jueves 4 de diciembre con unas visitas teatralizadas, coincidiendo con la festividad local de Santa Bárbara. La actividad se enmarca dentro del programa "Museu Obert", impulsado por la Concejalía de Patrimonio Histórico, con el objetivo de divulgar, dinamizar y hacer valer el patrimonio de Moncada.

La propuesta incluirá diversas funciones por la mañana y por la tarde, a lo largo del día, y ha tenido tanto éxito que sólo quedan plazas para las 10 horas, 11 horas, 12 horas, en la calle Ramon Villarroya, 15. A través de un recorrido dinámico y participativo, las personas visitantes podrán conocer de primera mano la historia, el funcionamiento y la importancia de una industria.

Para participar en las visitas teatralizadas, es necesaria la inscripción previa, que puede formalizarse a través del correo electrónico noeliaviaheraclia@gmail.com o del teléfono 677 250 839. La concejala de Patrimonio Histórico, Anna Gascó, ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para la ciudadanía. "La Fábrica de la Seda no es solo un espacio museístico, es un testigo vivo de nuestro pasado industrial y del trabajo de muchas generaciones, donde podemos ver los telares manuales en funcionamiento, ya que fruto de un acuerdo con el ayuntamiento la empresa Garín continúa trabajando. Con actividades como esta queremos divulgar y acercar el patrimonio a la gente".

La concejala de Patrimonio, Anna Gascó y el arqueólogo municipal, Josep Burriel. / L-EMV

El Museo de la Fábrica de la Seda abrió sus puertas de forma definitiva el sábado 13 de julio de 2024, después de años de reformas y rehabilitación de la antigua fábrica de Garín. El edificio, que data de la década de 1840, conserva la estructura original y mantiene 18 telares manuales, la mayoría Jacquard de principios del siglo XX todavía en funcionamiento, así como telas y piezas de seda que permiten entender la importancia de este espacio en la historia industrial de Moncada.

El pasado sábado, la jornada de Museu Obert con visitas teatralizadas al Tòs Pelat fue todo un éxito y esta semana, con una nueva jornada de Museu Obert, se ha querido reforzar el compromiso del Ayuntamiento de Montcada con la difusión de su memoria histórica, contribuyendo a consolidar el patrimonio local como un elemento clave de la identidad y la cultura de Moncada.