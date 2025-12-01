El Parque Alcosa homenajea al voluntariado de la dana: "En medio del caos, aparecisteis vosotros"

El Parque Alcosa ha celebrado una emotiva jornada en agradecimiento al voluntariado de la dana que se volcó con este barrio de Alfafar. El sábado 29 de noviembre, un año y un més después de la dana del 29 de octubre de 2024, más de 600 personas se reunieron en la localidad para recordar lo sucedido y homenajear a todo el voluntariado que aportó su ayuda los días posteriores a la catástrofe.

Este homenaje de los vecinos al voluntariado, organizado por la filá cristiana 'Els Guells' en colaboración con diferentes asociaciones del barrio, empezó a las 9 de la mañana con una recepción y una bienvenida a los voluntarios y voluntarias de la dana, que llegaron de todas partes de España para recibir un sincero y caluroso agradecimiento de la población valenciana en la plaza Poeta Miguel Hernández.

A continuación, a las 11.30 horas, se inició una marcha para recorrer todas las calles del barrio y que así los vecinos pudieran reencontrarse con quien les ayudó y agradecer su paso por la localidad en tiempos difíciles. Muchos vecinos de esta localidad, en su mayoría de edad avanzada, se asomaron por la ventana para ver este pasacalle al ritmo de la banda de música del barrio.

Más de 600 personas se citaron en la plaza Poeta Miguel Hernández. / L-EMV

Discurso de agradecimiento

Al acabar el recorrido, miembros de la organización leyeron un escrito de agradecimiento al voluntariado. "Recuerdo aquella mañana, cuando miré por la ventana y vi cómo el barro había convertido nuestro barrio en un río inmenso. Pero después, en medio de todo ese caos, aparecisteis vosotros. No os conocíamos, pero sabíamos que estabais aquí para ayudarnos. Nos ayudasteis a vaciar casas, a limpiar patios, a recoger juguetes y libros que quedaron empapados, pero también nos disteis algo que no se puede tocar ni ver: ánimo. Sonrisas en medio del desastre, palabras de aliento que nos hacían sentir que todo iba a mejorar", expresó Paula.

Placa conmemorativa en homenaje al trabajo del voluntariado durante la dana. / L-EMV

Por su parte, Yolanda, otra vecina del barrio comentó que, tras el 29-O "vimos la angustia, la tristeza y las pérdidas, pero también vimos algo mucho más fuerte: la llegada de vosotros, los voluntarios, que con sus manos dispuestas y sus corazones enormes trajeron esperanza". "Recuerdo veros trabajar sin descanso, día tras día, codo con codo, sin pedir nada a cambio. Da igual de dónde vinierais, porque desde el primer momento formasteis parte de esta gran familia que es el Parque Alcosa", añadió.

"Queremos hacer una mención especial a todos esos voluntarios anónimos que vinieron desde los primeros días, que se organizaron por colas, que de su dinero compraron todo lo necesario para ayudarnos y para darnos comida, por esos jóvenes muy criticados siempre por ser la generación mal nombrada 'de cristal', que nos demostraron que cuando hace falta son de hierro", expresaron. A continuación, se hizo entrega a los voluntarios de una placa conmemorativa para distinguir su trabajo.

Para finalizar, hubo una comida para todos los voluntarios y voluntarias que acudieron a la localidad, así como para todo el vecindario que quisiera sumarse a esta cita.