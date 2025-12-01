Puçol lanza una campaña para crear una red de casas de acogida para animales sin hogar

La Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Puçol ha puesto en marcha un nuevo proyecto destinado a impulsar la adopción temporal de animales sin hogar, con especial atención a los gatos que actualmente se encuentran desamparados en el municipio.

Como parte de esta iniciativa, el consistorio ha lanzado una campaña para la creación de una red de casas de acogida, un recurso esencial para proporcionar un hogar temporal a aquellos animales que, por causas ajenas a ellos, han quedado sin cuidados y sin un responsable legal.

El objetivo de esta acción es doble: por un lado, garantizar el bienestar inmediato de los animales que requieren un entorno seguro mientras se encuentran en proceso de recuperación o espera de adopción; por otro, facilitar que más vecinos puedan colaborar de manera temporal sin necesidad de asumir una adopción permanente.

Participación ciudadana

El concejal de Bienestar Animal Javier Rivera ha destacado la importancia de la participación ciudadana en este proyecto: «Invitamos a todas las personas que puedan ofrecer un hogar temporal a que se informen y colaboren a dar una nueva oportunidad a animales sin familia».

La campaña ya está en marcha y se invita a todas las personas interesadas en ofrecer un hogar temporal a ponerse en contacto con el servicio de Bienestar Animal para recibir información y valorar las distintas opciones de colaboración.