Alfafar queda libre de residuos de la dana tras retirar mil toneladas de escombros

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, ha visitado esta mañana una campa de residuos y escombros de la dana en Alfafar, que se ha vaciado por completo tras un año y dos meses del 29-O. Juan Ramón Adsuara, alcalde del municipio, le ha recibido para mostrarle la recuperación de este espacio y firmar un documento que certifica la finalización de este trabajo. "Hemos venido a comprobar que ya hemos acabado la retirada de residuos en Alfafar, en un esfuerzo de la Generalitat por limpiar todas las campas que quedaban, ya no de los residuos de los primeros días, sino de los generados por la reconstrucción", ha expresado el también conseller de Medio Ambiente.

Según los datos que ha comunicado Martínez Mus, esta intervención ha supuesto una cantidad de "1.000 toneladas de escombros y residuos duros propios de la construcción, con un coste de 250.000 euros". En total, 19 municipios han solicitado este servicio de la conselleria, proporcionado por SAV, y ha supuesto "entre 30 y 40 millones de euros". Estos municipios son, además de Alfafar, Albal, Aldaia, Chiva, Gestalgar, Paiporta, Utiel, Xirivella, Turís, L’Alcúdia, Benetússer, Catadau, Catarroja, Montserrat, Picanya, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví y Sot de Chera.

"El tratamiento de residuos ha supuesto un gasto de 220 millones de euros. Ni metro, ni puentes, ni carreteras, el área que más esfuerzo nos ha costado ha sido el de los residuos", ha afirmado el vicepresidente, que también ha cifrado en 60 millones de euros todos los recursos destinados a Alfafar entre las diferentes consellerias. En materia de infraestructuras se han llevado a cabo actuaciones sobre la CV-4126, una vía de titularidad municipal que resultó dañada durante el proceso de retirada de residuos que se llevó a cabo en la postemergencia y a cuya reparación se han destinado 500.000 euros.

El vicepresidente Vicente Martínez Mus y el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, visitan las campas ya vacías. / S. G.

Frente a este solar, se encuentra otra campa ubicada junto al campo de fútbol, que tras el 29 de octubre de 2024 sirvió de punto centro de referencia de residuos y punto de acopio local, gracias a la iluminación de los focos proporcionados por las instalaciones deportivas. "Me ha dado mucha satisfacción ver el cambio que se ha producido entre el 5 de noviembre, cuando vine por primera vez a la localidad, y ver ahora como se encuentra, que ya no queda nada. Se ha trabajado mucho y el ayuntamiento ha hecho una magnífica gestión. Da gusto saber que hemos acabado este trabajo en un tiempo más o menos rápido", ha declarado. "Con este último 'contrato escoba' vamos completando la recuperación de cada municipio y vamos eliminando problemas que ya no están", ha añadido.

Esperanza para volver a la "normalidad"

Por su parte, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha expresado que durante toda la reconstrucción los ayuntamientos han necesitado un "hermano mayor", en este caso la conselleria y vicepresidencia. "No es solo lo que ha hecho desde el primer día, estar día y noche triturando los enseres para poder sacarlos de nuestras calles. Estos últimos acopios de las reformas era importante porque se podían crear plagas en nuestro pueblo por la acumulación de sacas, y el paraguas de la Generalitat que nos ha dado pie a limpiar nuestras calles ha sido clave para volver a la normalidad".

Campa vacía que anteriormente acumulaba escombros de la reconstrucción. / S. G.

Además, Adsura también señala la ayuda de la conselleria en el asfaltado de puentes y en la reposición de señalética, entre otras. "La Generalitat y esta conselleria nos están ayudando a poder avanzar en la reconstrucción. Los vecinos lo reconocen y ya van viendo esa normalidad en las calles. Desde el municipalismo lo que vemos es que el trabajo de esta conselleria es clave para tener ese apoyo para donde no llega el consistorio, llega lsa administración superior y vamos avanzando con esa cogobernanza".

Por último, el alcalde de la localidad de l'Horta Sud recuerda que, para todas aquellas personas que todavía están en obras tras la dana, están los ecoparques "a total disposición. "Tenemos un sistema regular de recogida de enseres del que hemos ampliado su frecuencia para que no se vayan acumulando. Solo hace falta una llamada al ayuntamiento y cada dos días hay servicio de recogida", ha informado. Asimismo, Adsuara explica que también tienen un sistema de baldeo para limpiar las calles del municipio cada dos o tres días y que así no se acumule barro. "Con estas acciones, cada día vemos más normalidad en nuestras calles y nos da la esperanza de que se acaben estos signos de reconstrucción y volver a una vida medio normal", ha concluido.