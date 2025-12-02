El 60 % del alumnado de secundaria de Paiporta cree que hay que fomentar el uso del valenciano

Los estudiantes de segundo y cuarto de la ESO de Paiporta se muestran partidarios de utilizar el valenciano en clase, pero también de ampliar su uso fuera del ámbito académico. Así lo demuestra el informe El valencià a Paiporta, importa?, elaborado conjuntamente por el estudiantado y profesorado de los IES Andreu Alfaro, IES La Sènia y el colegio La Inmaculada, y que se dio a conocer el pasado viernes en la biblioteca pública María Moliner Ruiz de la localidad, donde se encuentran ejemplares disponibles para la divulgación y consulta.

El libro sobre el uso lingüístico del valenciano, reconocido en la quinta edición del Premio de Estudios Locales del Ayuntamiento de Paiporta, con una remuneración de 2.000 euros en metálico, tiene como autores a Ferràn Ferrer Arroyo, Lucía Herráiz López, Irene Ruiz Balsas, Josep Genís Perucho y Alba Michelena Rubio del IES Andreu Alfaro, y en él se analiza la percepción, uso y evolución del valenciano en el alumnado del municipio.

El alumnado defiende el refuerzo de la lengua

Entre los principales indicadores mostrados en este estudio, cabe destacar la importancia que tiene el valenciano en el aula para los alumnos de la ESO, donde el 58,24 % del alumnado califica de positivo el uso del valenciano en el aula frente al 12,74 % que lo valora como "negativo" y un 54,79% se muestra partidario de implantar medidas para fomentar el uso del valenciano en el ámbito escolar.

Además, el 59,14 % del alumnado encuestado en 4º de la ESO ha reflejado lo importante que es conocer y hablar el valenciano frente al 20,22% de los que consideran que no es relevante hacerlo.

En este sentido, el estudio muestra que el uso del valenciano influye positivamente en el alumnado para continuar con sus estudios superiores, dado que el 51% de los encuestados de así lo demuestra. También se percibe que el conocimiento y utilización de esta lengua influye de forma positiva para estudiar otros idiomas, un 36,89% de los encuestados así lo señala, y para tener un empleo cualificado, donde el 40,68 % del alumnado lo considera importante en el proceso de búsqueda de empleo.

Proteger y difundir el patrimonio lingüístico

Para el Ayuntamiento de Paiporta, este estudio se concibe como una radiografía general del uso educativo y social del valenciano en el municipio, cuyas conclusiones van a estudiarse con detenimiento para analizar y diseñar nuevas medidas y proyectos para fomentar el uso del valenciano en el tejido socioeconómico de la localidad.

"Desde el ayuntamiento hemos tomado nota de este informe para continuar fortaleciendo el uso del valenciano, tanto en las publicaciones oficiales como en las actividades y programas de dinamización social. Colaborar con los centros educativos, con sus profesionales y alumnos, así como con expertos lingüistas, resto de administraciones y con el conjunto de la sociedad, resultará fundamental para poder diseñar nuevas propuestas que aborden el uso del valenciano como una lengua de cohesión y futuro para Paiporta", destaca el alcalde, Vicent Ciscar (PSPV).

Una valoración similar a la mostrada por la concejala de Cultura, Fiestas y Participación Ciudadana, Esther Torrijos, que califica este informe como "necesario para conocer la perspectiva de los jóvenes sobre nuestra lengua y para implementar con datos e información veraz, nuevas iniciativas a las campañas de promoción del uso de la lengua para poner en valor y difundir nuestra cultura, nuestra historia y nuestro patrimonio lingüístico".

Estudios sobre la realidad local

El V Premio de Estudios Locales de Paiporta promueve y estimula la realización de estudios sobre la realidad local de Paiporta en diferentes ámbitos y momentos históricos, al mismo tiempo que se comparte el conocimiento con la ciudadanía. El premio, con una dotación económica de 2.000 euros, está orientado a reconocer todos aquellos proyectos sobre aspectos históricos, económicos, geográficos, antropológicos, sociológicos, literarios o artísticos, referidos al pueblo de Paiporta. En anteriores ediciones se han reconocido trabajos relacionados con la industrialización o con el patrimonio cultural del municipio.