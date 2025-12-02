Un agricultor de la zona dana: "Buena parte de los campos no se recuperarán"

La asociación Per l'Horta denuncia "las carencias de los planes de la Generalitat Valenciana para recuperar la huerta afectada por la dana como espacio agrario". Según las denuncias de agricultores afectados de l'Horta y la Ribera, el complejo procedimiento administrativo ha dificultado el cobro de las ayudas y, a veces, cuando llegan se las quedan los propietarios sin hacer ninguna intervención en los campos dañados.

"El gran problema que nos viene ahora es que la huerta está muy degradada y es probable que buena parte de los campos no se recuperen", advierte Jordi Belver, labrador que trabaja en Sedaví. Belver denuncia el "laberinto burocrático" que hay que atravesar para acceder a las ayudas, "lo cual ha dejado a mucha gente fuera". En la misma línea, vecinos de Castellar destacan que el procedimiento "no es sencillo" y que han tenido que ser varias asociaciones del pueblo las que ayudan los afectados con la tramitación, aunque han tenido que hacer frente a problemas como la falta de actualización de la documentación o la dificultad para identificar las parcelas.

Belver se queja, además, de que "hay propietarios que se han quedado las ayudas, no han hecho nada y han intentado ceder los campos a los labradores sin acondicionarlos". "La clave es que las ayudas van a parar al propietario del campo, no a quien lo trabaja", resume este labrador. Los vecinos de Castellar también lamentan que, en una parte del Oliveral, "los dueños parece que han cobrado las ayudas, pero no han hecho ninguna reparación en los campos".

"El único paso que me queda es la vía judicial"

Ximo Herrero, de Guadassuar, añade otro problema. Todas sus tierras estaban dentro de las zonas declaradas como afectadas en una línea de ayudas para producción hortícola. Le correspondían 20.000 euros, pero solo ha cobrado una cuarta parte. "He alegado y la respuesta ha sido negativa. El único paso que me queda ahora es la vía judicial, pero esto hace que una ayuda económica que tenía que ser inmediata se demore mucho en el tiempo", lamenta Herrero, que recuerda que La Unión Labradora y Ganadera detectó que hay tierras dañadas por la dana que no fueron incluidas en las ayudas a la producción hortícola.

Imagen del terreno de Ximo Herrero, de Guadassuar, afectado por la dana. / Ximo Herrero

Desde Per l'Horta recuerdan que el pasado 17 de octubre se eliminó de los presupuestos una línea de ayudas directas para recuperar campos afectados por la dana: "Han dado ayudas a los ganaderos, reparación de caminos, comunidades de regantes, empresas agroalimentarias de distribución, pero han retirado las ayudas dirigidas a reactivar la actividad agraria de los labradores, la parte más débil del sector". La Generalitat se ha excusado alegando que se convocarían el próximo año, pero desde Per l'Horta se preguntan "a qué sector han hecho esperar un año para repartir las ayudas".

Pla Endavant

La asociación también recuerda las "carencias" del Pla Endavant, presentado por la Generalitat el pasado julio: "solo dos de las 31 iniciativas incluidas en el pilar del tejido económico y empresarial hacían referencia al sector agrario". Por el contrario, en este plan de la Generalitat, se planteaba la creación de parques urbanos inundables en terrenos rústicos (concretamente, en espacios de huerta) y no en zonas asfaltadas desmanteladas. Per l'Horta se sorprende porque el documento ignora el papel de espacios inundables que ya han llevado a cabo históricamente los terrenos de huerta.

La conclusión, para Por l'Horta, es que "la conservación y promoción de la huerta de València no entra en los planes de la Generalitat Valenciana, como ya dejó clara la derogación parcial de la ley de l'Hortael pasado mas de febrero. Ahora estamos viendo los efectos", finalizan.